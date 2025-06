Olgo otsustava finaalmängu eel: puudub klassikaline superstaaride lahing

Tänavune finaalseeria on pannud vastamisi kaks võrdlemisi madala profiiliga võistkonda, kuigi Oklahoma City Thunder võitis läänekonverentsis põhihooajal 68 võitu ning Indiana on näidanud play-off'is tõeliselt ühtset tiimimängu.

Huvi finaali vastu paistab aga vähe. "Võib-olla Eestis on asi selles, et need mängud algavad kell kolm öösel ja lõppevad varahommikul kell kuus," naljatles Olgo ETV spordisaate stuudios.

"Tegelikult on asi selles, et puudub klassikaline superstaaride lahing. Oklahoma City liider Shai Gilgeous-Alexander alles tõusis superstaaride hulka, väidan mina. Tegelikult on USA mõistes tegemist ikkagi Rapla ja Kohila finaaliga," lisas ekspert.

Viimastel aastatel on aina enam hakatud USA profiliigades silma peal hoidma vaatajanumbritel ning telereitingutel, mis tänavuses seerias väikese languse teinud on. Samas ei tasuks nende järgi oma arvamust kujundada. "Mina ütlen selle jutu peale, et sa pead olema Disney korporatsiooni pintsaklipslane, et sulle see väga korda läheks," ütles Olgo.

"Kõrgetasemelist korvpalli hea kaitse- ja ründemänguga on olnud täie raha eest. Meil on olnud kuus mängu, viimase sekundi võiduviskeid, pöördelisi momente, väga erineva stiiliga mänge, kaks väga eristuva stiiliga meeskonda. Tõeline kossufanaatiku õhtusöök, aga küsimus on, palju neid superfänne on," lisas ta.

Tegelikult kehastavad Thunder ja Pacers täpselt seda, millest korvpallifännid tihtipeale unistavad. Finaali on jõudnud kaks meeskonda, kes on ehitanud meeskonna üles pikaajalise perspektiiviga ning meeskondade tähed on kas noorelt koosseisu toodud või tiimi poolt draft'itud. Teine asi on selliste ühtsete tiimide kooshoidmine, aga mida peaks Oklahoma City ja Indiana tegema, et tuleviku dünastiast räägitaks?

"Esiteks võitma, võitma, võitma. Mõlemad on üle väga pika aja finaalis, Oklahoma viimati 2012, Indiana viimati 2000," rääkis Olgo. "Võitma korduvalt ja teiseks on see, et liidrid peavad näitama rohkem karismat. Ei pea alati olema suur glamuur ja prožektoritega tiim, et nautida võitmist. Võib olla ka väikelinna klubi ja nautida seda, et sa oled maailma tipus."

Thunderi selge liider on tänavu NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Gilgeous-Alexander ning Pacersi vedurit juhib tagamängija Tyrese Haliburton, kes tuli USA koondisega olümpiavõitjaks. Kas neil kahel on ainest tõeliseks superstaariks saada? "Shail on ja Haliburton on väga omapärane, Steve Nashilik mängija, kes vajab aega. Ta on alles 25-aastane, Shai on 26-aastane. Anname mõlemale kolm-neli aastat aega," arvas Olgo.

NBA finaalseeria otsustav seitsmes mäng algab Eesti aja järgi öösel vastu esmaspäeva kell 3.