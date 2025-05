Roosleht usub, et 200–300-punktiline rekordiparandus on teostatav

Eesti mitmevõistleja Rasmus Roosleht sõnas enne Götzise etteastet, et kümnevõistluse isikliku rekordi parandamine paari-kolmesaja punkti võrra on reaalne.

"Otseselt ootusi polegi. Lähen lihtsalt võistlema. Võistlus on sportlase pidupäev. Vaatame, kuidas läheb. Teen oma asja," sõnas ta ERR-ile.

Tema mullu püstitatud isiklik rekord on 8026 punkti, aga isiklike rekordite summa küündib juba ligemale 8500 punktini. See annab alust uskuda ka rekordiparanduse võimalikusse. "Kindlasti 200–300 punkti rohkem kui senine. See on kindlasti teostatav," nõustus sportlane ise.

Rooslehe sisehooaeg möödus hästi ja ettevalmistus välishooajaks samuti enam-vähem. "Suures plaanis sai kõik tehtud. Eks väiksemaid tagasilööke oli ka. Aga eks see käib spordi juurde," lausus ta.

"Pigem tunnen kindlalt, kuna sisehooaeg oli ju alles paar-kolm kuud tagasi. Mõned üksikalad on juba ära proovitud välistingimustes."

ERR-i spordiportaal kajastab Götzise mitmevõistlust otseblogi vahendusel.