Kapten Paasoja: publik on meid kõvasti edasi aidanud

Tartu Ülikooli spordihoonesse oli mängu vaatama tulnud üle 2500 inimese ning kodumeeskonnal õnnestus pingelise lõpplahendusega kohtumises teenida 75:72 (21:21, 22:21, 15:11, 17:19) võit, millega viidi seeria otsustavasse viiendasse mängu.

Tartu liidriks oli kahtlemata 22 punkti visanud Martin Paasoja, kelle sõnul oli kodupubliku toetus taaskord oluliseks faktoriks. "Play-off'ides on publik meid kõvasti edasi aidanud. See energia, mis nad annavad meile ja kuidas siin kaasa elatakse, on uskumatu. Soovin, et kõik saaksid sellist tunnet tunda," sõnas Tartu kapten.

Tartu Ülikool võitis lauavõitluse 42:34 ja juhtis suurema osa mängust, kuid lõpus läks mäng vägagi pingeliseks. "Ega siin on palju tahta, et keegi teisele paki paneks. Finaalis ongi kõik mängud lõpu peale olnud, ega viies mäng ka teise kohta ei kipu minema," ütles Paasoja. "Mingid liinid saime kinni, mis nad eelmises mängus lahti harutasid. Kergete korvide osakaal oli väiksem, nad ei saanud hurraad käima."

Kalev/Cramo liidriks kerkis taaskord soomlane Severi Kaukiainen, kes lõpetas mängu 15 punktiga. Hugo Toom lisas omalt poolt 12 silma, aga ütles, et Cramo andis mängu ära. "Mina arvan, et oleme iga mäng favoriidid. Kui nii kaotad, siis on ära antud," ütles ta ERR-ile.

"Me ei saanud korraliku rütmi sisse, kus tuleks kiired korvid järjest. See on nende mäng, edasi-tagasi, mõlemad panevad kotti või on mõõnal. Me peame suruma peale ja saama edu kätte, sealt saame mängu ära ka lõpetada," lisas ääremängija.

Seega selgub Eesti meister laupäeval Tallinnas Tondiraba jäähallis. "Me oleme igas saalis mänginud, me saame seal rohkem trenni teha. Meil tuleb loodetavasti samasugune kodupublik. [Neljapäeval] oli äge atmosfäär, kahju, et nii läks," ütles Toom.