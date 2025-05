Nurger: mõned mehed kaotasid kaks-kolm kilo!

Tartu Ülikooli spordihoonesse oli mängu vaatama tulnud üle 2500 inimese ning kodumeeskonnal õnnestus pingelise lõpplahendusega kohtumises teenida 75:72 (21:21, 22:21, 15:11, 17:19) võit, millega viidi seeria otsustavasse viiendasse mängu.

Tegemist oli tõeliselt pingelise atmosfääriga ning saalis oli õhku väga vähe. "Esimesed minutid, kui sisse läksin, tõmbas kopsu kinni küll. Õhku väga palju ei olnud, isegi soojendusel võttis jubedalt higistama. Õnneks olid niiskusekogujad saali toodud, muidu oleks saal ka libedaks läinud. Õnneks seda ei juhtunud ja suutsime mängu ära teha," sõnas Tartu Ülikooli tsenter Rauno Nurger.

"Mõned mehed kaotasid täna kaks-kolm kilo. Jube märg oli siin!" lisas ta.

"Publik andis nii palju energiat, jälle uus publikurekord. Eesti meistriliigas sellist melu nagu siin Tartu saalis on olnud, ei ole Eesti meistriliigas sellist elamust kogenud," ütles Nurger.

Tartlastel õnnestus lauavõitlus võita 42:34 ning korvi all saadi Kalev/Cramo pikkadega hästi hakkama. "Meil on jõudu korvi all. Tasavägised mängud on kõik olnud, väga füüsilised mängud. Viies mäng tulekul, loodame, et suudame nii edasi mängida," ütles keskmängija.

Viies ja otsustav mäng peetakse laupäeval Tondiraba jäähallis, aga Nurgeri sõnul selleks suuri taktikalisi muudatusi ei tehta. "Tuleb jääda oma asjadele truuks, peame olema agressiivsed ja ründama neid. [Neljapäeval] läks ründelaudadega hästi, sellest on väga palju abi. Üritame keskenduda taastumisele ja läheb edasi!" ütles ta.

Cramo oli suurema osa mängust tagaajaja rollis, kuid alustas otsustavat veerandit võimsalt ning saavutas viiepunktilise edu. Sellest ei suudetud siiski kinni hoida ning Tartu Ülikool suutis kapten Martin Paasoja juhtimisel mängu lõpus tekkinud rabeduse oma kasuks pöörata.

"Lõppude lõpuks see, mis oli ka esimeses mängus – lauapallid ja ründelauad eriti. Üks-üks kaitsega me ei saanud väga hästi hakkama, seda tuleb parandada," ütles Cramo ääremängija Gregor Kuuba ERR-ile. "See oli madalaskooriline mäng pigem, lõpuks nad lahendasid viimased olukorrad paremini."