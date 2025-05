Külma närvi näidanud Tartu Ülikool viis finaalseeria otsustavasse mängu

Taaskord täismaja ees aset leidnud finaalseeria neljas mäng algas võõrustaja juhtimisel, kui Tartu Ülikool saavutas Karl Johan Lipsi juhtimisel seitsmepunktilise edu. Külalised suutsid aga toibuda ning veerandaeg lõppes 21:21 viigiseisul. Teisel veerandil jäi Cramo taas tagaajaja rolli ning tartlased läksid kahel korral viiega juhtima, aga Cramo püsis Martin Dorbeku kolmeste abil mängus.

Tallinna klubi läks enne poolajapausi veel juhtima, aga Karl Johan Lips skooris veelkord ning riietusruumidesse mindi Tartu Ülikooli 43:42 eduseisul. Kolmandal veerandil dikteerisid mängutempot ikka võõrustajad, kes läksid taas viiega juhtima. Nagu eelnevalt, ei lubanud Cramo neid kaugemale, aga otsustavale veerandile mindi vastu Tartu Ülikooli 58:53 eduseisul.

Cramo alustas aga otsustavat veerandit võimsalt ning tegi kolme ja poole minutiga 12:2 spurdi, saavutades viiepunktilise edu, mis oli nende jaoks mängu suurim.

Tartu Ülikool mängis seejärel mitmel rünnakul rabedalt, aga Cramo mängis vahest veelgi lohakamalt ning võõrustajal õnnestus kaks ja pool minutit enne kohtumise lõppu viigistada. Lõpplahendus kujunes väga pingeliseks ning tartlased mängisid viimastel rünnakutel ainult kapten Martin Paasoja peale, kes hoidis võõrustajat napilt ees.

18 sekundit enne mängu lõppu tehti Paasojale veel kaugviskel viga, aga kapten tabas ainult ühe vabaviske ja Kalev/Cramo sai kahepunktilises kaotusseisus veel rünnakule minna. Paasoja tegi Tanel Kurbasele vea ja kogenud kalevlane tabas valjus spordihoones ainult ühe vabaviske. Cramo mängijad ei suutnud siis viga ära teha ja Jalen Henry virutas hüüumärgina veel korra pealt, kuid poleks pidanud seda tegema, sest jättis veel 0,6 sekundit kellale.

Leemet Böckleri vise nurgast ei läbinud korvirõngast ja Tartu Ülikool teenis ülimalt pingelise ning vajaliku 75:72 (21:21, 22:21, 15:11, 17:19) võidu. See tähendab, et Eesti meister selgub otsustava viienda mänguga, mis toimub laupäeval Tallinnas Tondiraba jäähallis.

Eesti korvpalli meistriliiga: Tartu Ülikool Maks & Moorits - BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Enne mängu:

Tartu Ülikool alustas tänavust finaalseeriat võimsa võiduga, kui alistas Kalev/Cramo võõrsil 86:80. Järgmises mängus andis Cramo küll suure edu käest, aga suutis siiski seeria viigistada ja kolmandas mängus seitsmepunktilise võidu järel kaks-üks juhtima minna. See tähendab, et Kalev/Cramot lahutab seeria võitmisest ja ühtlasi meistritiitlist üks võit.

Kolmandas mängus kerkis Cramo liidriks Leemet Böckler, kes aitab täita rolli, mis jäi pärast dünaamilise Stefan Vaaksi vigastust tühjaks. "Me teadsime, et Vaaksi kõrvalejäämisega on väga suur puudus meil. Skoorimise, mängujuhtimise ja kõige selle pealt. Me kõik tundsime veidi vastutust, et peame ise veits ülespool astuma, endast parema andma," sõnas 19 punkti visanud Böckler pärast kolmandat mängu.

Eesti korvpalli meistriliiga kohamängud on toonud saalidesse hulgaliselt rahvast ja Tartu Ülikool loodab neljapäeval just oma valjudele fännidele.

"Koduväljak aitab meid kõvasti," ütles Tartu Ülikooli kapten Martin Paasoja. "Siin on mingid taktikalised nüansid, mille vastu [teisipäeval] kõvasti eksisime. Ma loodan, et saame paremaks ja koduväljakul võtame võidu ja tuleme Tallinna tagasi."

Juhul kui Tartu Ülikoolil õnnestub seeria otsustavasse mängu viia, selgub Eesti meisterklubi laupäeva õhtul Tondiraba Jäähallis. Kaotuse puhul saab Kalev/Cramo karika kätte ja medalid kaela tartlaste koduväljakul.