Rapla suurjooksul võidutses Latsepov, Siht uuendas U-23 rekordit

Esimesena ületas Rapla suurjooksu 10 kilomeetri põhidistantsil finišijoone Leonid Latsepov, kes sai ajaks 29.30 ning parandas sellega ühtlasi oma isiklikku rekordit kahe sekundi võrra.

"See on tõesti nii vahva. Unistasin sellest viimane nädal, tegin spetsiaalselt kergemaid trenne, ei pingutanud üle. Väga tahtsin isiklikku rekordit parandada, see on nii vana!" ütles Latsepov ERR-ile. "Olen jooksnud juba seitse maratoni, aga 10 km rekord veel püsis ülikooliajast."

Teise koha pälvis Tiidrek Nurme (29.38), kes kaotas Latsepovile kaheksa sekundiga ning napis lõpuheitluses jäi talle kahe sekundiga alla Karel Hussar (29.40). Ka Hussar parandas oma isiklikku rekordit, lihvides 2023. aastal Valencias joostud tippmargilt 11 sekundit maha.

Esikolmikule järgnes 20-aastane Morten Siht, kes lõpetas ajaga 30.10 ning parandas sellega endale kuuluvat U-23 vanuseklassi Eesti rekordit 13 sekundi võrra. Ühtlasi kerkis ta Eesti kõigi aegade edetabelis Nikolai Vedehinist (30.17) mööda ning asetseb edetabelis üheksandal real.

Naiste seas oli kiireim Liis-Grete Arro, kes lõpetas ajaga 33.52 üldarvestuses 14. kohal. Teise koha pälvis Helen Bell (35.27), esikolmikusse mahtus veel Kristiina Verevmägi (37.11).

Arro parandas oma isiklikku rekordit lausa kahe minuti ja ühe sekundi võrra ning kerkis Eesti kõigi aegade edetabelis 13. kohalt kolmandaks. "Isiklik pärineb kaks aastat tagasi joostud 35.51, me praegu võtsime maha kaks minutit kahe aastaga. Siiralt õnnelik, et jõudsin edetabelis [esikolmikusse]," ütles Arro ERR-ile. "Selle järgi ma tulin. Lootsin, et mul on rohkem mehi, kellega joosta. Oli ainult kaks, kes enamus aega olid mu tuules. Aga kuklas hingamine oli nii tähtis ja andis jõudu juurde."

Liis-Grete Arro Autor/allikas: Siim Solman

Höhle 5 km noortejooksul kaitses tiitlit juba kolmandat aastat järjest Kalev Hõlpus, kelle lõpuajaks märgiti 15:49. Teisena lõpetas Oliver Annus (16:18) ja kolmandana Tristan Kangur (17:23). Neidude arvestuses kuulus esikoht Marit Tarmile (18:32), teiseks tuli Meri-Lill Plagnaud (18:55) ja kolmandaks Nora Lehtme (19:31).

Harvikeri poolmaratonil oli meeste esikolmik samuti muljetavaldav. Võidu võttis Marti Medar ajaga 1:13:25, talle järgnes Aaro Tiiksaar (1:14:07) ning kolmanda koha teenis Ahti Nuga (1:15:55). Naiste arvestuses krooniti võitjaks Lilian Jõesaar ajaga 1:29:07, teiseks tuli Mirjam Vint (1:29:18) ning kolmandaks Mirtti Verbitskas (1:29:29).

Rapla Selveri Suurjooksul osales sel aastal kokku ligikaudu 1600 inimest. Virtuaaljooksudel saab osaleda veel kuni 15. juunini.