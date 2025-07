Nurme viienda MM-i eel: Tokyo tingimused on minu leivanumber

Sel nädalal selgus, et Eesti maratoonar Tiidrek Nurme kvalifitseerus reitingutabeli alusel septembrikuus Tokyos toimuvatele kergejõustiku maailmameistrivõistlustele, aga Nurme ütles ERR-ile, et arvestas tiitlivõistlusega juba kevadel.

Kolmapäeval selgus, et Tiidrek Nurme kvalifitseerus viiendat korda maailmameistrivõistlustele. "EM-i maraton õnnestus ajalises mõttes natuke paremini kui prognoosisin. See andis ka natuke tugevamad punktid ränkingusüsteemis," rääkis Nurme Vikerraadiole. "Ränkingu jaoks oli ka vaja teist maratoni, mis toimus eelmise aasta septembris Tallinna maratoni näol, mis oli ühtlasi Eesti meistrivõistluste raames."

"Kõik sõltus sellest, kuidas Bürsselis läheb ja punktid sain nii head, et pääsesin 100 sportlase seas, kes välja jäid, esimeste hulka. Nüüd, kui üks inimene kõrvale astus, sain kohe võimaluse võistelda. Ehk siis tänu sellele õnnestunud Euroopa meistrivõistluste jooksule ja heale ränkingupositsioonile mind kutsuti," lisas Nurme.

Ta selgitas ERR-ile, et kuigi tal oli vaja mõne konkurendi ärakukkumist, arvestas ta MM-piletiga juba kaks kuud tagasi. "Kommunikatsioon toimus juba rahvusvahelise kergejõustikuliiduga ja sealt tulid ka positiivsed signaalid, et suure tõenäosusega saan peale. Aga ametlik otsus tuli kahe päeva eest," ütles maratoonar. "Tänu positiivsele noodile, mille sain maikuus, sain planeerida oma tegevusi. Tegelikult viibin juba ettevalmistuslaagris Prantsusmaa mägedes ehk olen kogu elugraafiku sellele üles ehitanud, et Tokyos maratoni joosta."

Tiidrek Nurme Autor/allikas: Karli Saul

Nurme sõidab maailmameistrivõistlustele viiendat korda, aga Tokyo tingimused tõotavad talle head tulemust. "Olen aastaid rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalenud ja sellistes tingimustes, nagu saab toimuma Tokyo maraton, mis on kõrge temperatuuri ja õhuniiskusega tingimustes," ütles ta. "See on kindlasti minu jaoks leivanumber. Tean, mida tuleb selleks teha."

"Üks kõige olulisemaid asju on kliimaga kohanemine. Kui siit kolme nädala pärast tagasi Eestisse tulen, sean eesmärgiks kasutada Tartu Ülikooli kliimalaborit ja loodetavasti saan seal ellu viia oma teise treeningtsükli tingimustes, mis on ligilähedased Tokyole. Kliimaks kohanemine on väga oluline ja ka see, et treeningud saaksid tervena tehtud, mahud oleks üleval ja värskus jääks alles," lisas pikamaajooksja, kes on saanud nii olümpial kui ka MM-il 26. koha.

"Need on päris kõrged kohad ja viimasel MM-il olin 30.," lisas ta. "Sealt edasi minna tähendab väga suurt õnnestumist ja kui kohalist tulemust – ikka tahaks olla TOP-20 hulgas."

"Aga annan tõele au, tuleb sammhaaval liikuda ja päev korraga, teha oma parim. Lõpuks loota, et võistluspäeval mängib välja ja sinna on jäänud veel üle kahe kuu aega. Päris korralik teekond on veel minna, aga olen kindlasti endale seadnud kõrged eesmärgid, et Eestit väärikalt sellisel distantsil nagu maraton hästi esindada," sõnas Nurme.

Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kui Nurmel õnnestus reitingutabeli alusel juba MM-ile peale saada, siis Leonid Latsepov on esimesena joone all ning vajab, et mõni konkurent peaks MM-il osalemisest loobuma.

Nurme märkis, et kui tema noorema sportlasena sai kaasas käia Roman Fostiga ning temalt õppida, siis nüüd on ta uues rollis ja loodab, et Latsepov saab temaga kaasa tulla. "Minu jaoks on see väga oluline. Esiteks seepärast, et koos on tore seda kõike läbi teha," sõnas Nurme. "Teine asi on see, et mida rohkem Eesti lipp esil on ja mida rohkem eestlasi rahvusvaheliselt pildis on, seda parem."

"Saame koos planeerida, arutada, jõuda mingite vastusteni, milleni üksi ei jõuaks. Mina kui kogenum maratoonar, mul on hea meel oma kogemusi nooremale jooksjale edasi anda," lisas ta. "Usun, et ta saab peale, ta on esimene kui keegi peaks saja hulgast välja langema. Olen küllaltki veendunud, et ta saab selle ja ootan seda põnevusega."

Tokyo MM toimub 13.-21. septembril, maratoni joostakse 15. septembril.