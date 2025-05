Kasvanud publikuhuvi viib korvpalli finaalseeria suuremasse halli

Pärast finaalseeria esimesi mänge tekkis kohtumise vastu suur huvi ja nii otsustas Kalev/Cramo selle Kalevi spordihallist suuremale areenile üle viia. Piletimüük teisipäeval toimuvale mängule algab laupäeval kell 14.00.

Kõigile, kes olid juba ostnud piletid Kalevi spordihallis toimuma pidanud kohtumisele, saadetakse klubi teatel e-postile uued samaväärsed pääsmed.

"2029. aasta EM tuleb Tallinnasse, rahvuskoondis on saavutanud rahva seas meeletu populaarsuse, Tallinn-Tartu finaalseeria on üle aastate väga vinge, pingeline ja laia kõlapinda pakkuv," sõnas Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask.

"Eesti korvpall elab häid aegu ning meie Kalev/Cramos tahame sellest võtta maksimumi ja kolime finaalseeria kolmanda mängu Unibet Arenale, sest nõudlus on suurem kui Kalevi Spordihall mahutab."

Kalev/Cramo peatreener Indrek Reinbok tunnistas intervjuus ERR-ile, et finaalseerias on pinge olemas ja spordisõbra jaoks on see hea. "Tartu on viimaste aastate jooksul näidanud väga suurt ambitsiooni jõuda Cramole järele ja proovida meid troonilt tõugata," lausus ta.

"Praegu on seeria selliseks kujunenud, et ükski võistkond, isegi, kui on saanud väiksema või suurema edu, siis teine võistkond ei ole alla andnud. Kõik mängud on läinud väga põnevate lõppude peale."

BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Mooritsa finaalseeria jätkub seisult üks-üks. Kolmas mäng peetakse teisipäeval, 27. mail algusega kell 19.00 Unibet Arenal.