Vaaksi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

Eesti korvpallikoondise tagamängija Stefan Vaaks andis teada, et tema hooaeg on Eesti korvpalli meistriliiga finaalseeria teises kohtumises saadud vigastuse tõttu läbi.

BC Kalev/Cramo tagamees sai neljapäeval vigastada, kui Karl Johan Lips teisel veerandil lauavõitlsues tema jalale maandus. Vaaks lahkus platsilt koos füsioterapeudi Priit Lehismetsaga ning enam väljakule ei naasnud.

Mõni tund pärast mängu teatas 20-aastane talent, et tema hooaeg on läbi. "Aitäh kõigile, kes kaastunnet avaldasid. Minu hooaeg on lõppenud, vigastuse tõsidus selgub [reedel]," kirjutas Vaaks ühismeedias.

"Paraku jäi üks olukord mängust kripeldama - kus olin vigastustega pikali, kuulsin Tartu meeste sõnu, mida kinnitasid ka pealtvaatajad: "Ära hala, aja püsti." Selle jutu eesmärk ei ole vinguda, vaid anda ka noorematele sportlastele mõista, et teatud mängijate suhtumine ei sobi spordiväljakule, kus austus ja inimlikus peaksid siiski olema tähtsamad kui tulemus," lisas tagamees.

Vaaks tegi tänavu Eesti-Läti liigas kaasa 29 mängus ning kogus keskmiselt 15,2 punkti, 3,3 lauapalli, 2,5 resultatiivset söötu ja 1,4 vaheltlõiget. Eesti meistrilligas kogus ta tänavu keskmiselt 14,9 punkti, 2,7 lauapalli ja 2,7 korvisöötu, lisades veel 1,3 vaheltlõiget.

Sügisest hakkab üks Eesti talendikamaid korvpallureid mängima USA üliõpilasliigas (NCAA) Providence'i ülikooli eest.