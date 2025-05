Stefan Vaaks läheb edasise karjääri huvides operatsioonile

Kalev/Cramo teatas eelmisel nädalal, et Vaaksil tuvastati MCL [põlveliigese mediaalne kollateraalside - ERR] suureulatuslik kahjustus ning osaliselt sai viga ka tagumine ristatiside. Kolmapäeval selgusid kordusuuringu tulemused ja arstide soovitusel peab Vaaks operatsioonilauale heitma.

See, et tagumine ristatiside polnud täielikult katki, on Kalev/Cramo füsioterapeudi Priit Lehismetsa sõnul hea uudis. "Doktor Kaspar Rõivassepp ütles, et kuna kaks sidet on ikkagi kahjustunud, siis selleks, et põlv jääks hiljem stabiilseks, oleks parem operatsioon ära teha. Kuigi sidemed paraneks ära ka ilma lõikuseta," rääkis Lehismets Delfi Spordile.

Operatsioon on kavas reedel. Taastumisperiood jääb samaks ehk kolme kuni nelja kuu pikkuseks, mis tähendab, et augusti lõpus algavast EM-finaalturniirist jääb Vaaks kõrvale.

Järgmisel hooajal alustab Vaaks karjääri Ameerika Ühendriikide tudengiliigas Providence'i ülikooli meeskonnas.