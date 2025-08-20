X!

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Kevadel Eesti meistrivõistluste finaalseerias põlve vigastanud Stefan Vaaks on operatsioonist jõudsalt taastumas, sõidab uuel nädalal Ameerikasse ülikooli ning on peagi valmis taas korvpalli mängima.

Eelmisel hooajal BC Kalev/Cramo ridades Eesti meistriks tulnud ja esimest korda meeste koondist esindanud 20-aastane Stefan Vaaks on enne USA-sse ülikooli juurde minekut seal, kus ta paar hooaega tagasi mängis - Viimsi meeskonna juures, kellega koos on harjutanud pea kaks nädalat.

Põlveoperatsioonist on möödas pisut üle kahe kuu. "Praegu ma saan kõike teha ilma kontaktita. Päris kontakti veel teha ei saa ehk viis-viie vastu ei saa veel, aga kusagil septembri keskpaigaks olen tagasi rivis," sõnas Eesti meistriks tulnud tagamängija.

Põlvevigastusele järgnenud kuudel tegeles Vaaks esi- ja tagareie lihaste tugevdamisega ning kahe kuuga on edasiminek olnud selline, et ta saab jälle palliplatsil harjutada. Kohati on olnud põlves tunda kangust ja ebastabiilsust, aga see kaob ajaga.

"[Kaspar] Rõivassepa, minu kirurgiga sain kokku augusti alguses ja ta ütles, et kuu aja jooksul peaks ära kaduma. Ise tunde järgi pean vaatama ja pean tegema veel hüppetestid. Need peavad olema ka korras enne kui saan alustada kontakttreeningutega. Hüpe pole veel päris see, mis võiks olla. Kiirused pole ka veel päris need, eks see kõik võtab natukene veel aega," rääkis Vaaks.

"Ma just alustasin nende jooksude ja sprintidega augusti alguses. Praegu olen kolm nädalat teinud ja tunnen, et on palju parem kui augusti alguses. Ma arvan, et olen kusagil 70-80 protsendi peal, 20 protsenti on veel minna," lisas ta.

Valik treeninguteks Viimsi meeskonna juures langes kahel põhjusel: head treenerid ja ideaalsed tingimused, teiseks soov luua elu tulevikus Viimsis, kus ta praegu elab. Järgmise nädala alguses sõidab Vaaks USA-sse, kus alustab Providence'i ülikoolis korvpalli kõrvalt õpinguid.

"Jõuan sinna, siis pean tegema teatud testid ja siis hakkangi trenni tegema ja siis hakkab kool ka pihta. Esimene sõpruskohtumine on oktoobri keskel, äkki 19. kui õigesti mäletan. Siis peaks 100-110 protsenti olema juba valmis. Loodan, et kõik läheb sujuvalt," ütles tagamängija.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

