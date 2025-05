Tänak ei jäänud ralli korraldajatega rahule: meid koheldi kui loomi

Tänak näitas Portugali rallil taset ning võitis esimeset 16-st kiiruskatsest seitse, kerkides sellega ralliliidriks. Paraku kaotas eestlane tuttaval 17. katsel roolivõimu, mis langetas ta Sebastien Ogier' (Toyota) järele teiseks. Tänaku auto sai aga pühapäevaks korda ja kuidas veel: saarlane võitis kuuest kiiruskatsest viis ning teenis pühapäeval maksimaalsed kümme punkti ja ralli teise koha eest veel 17.

Kuivõrd MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) jäi Portugalis üheksa punkti peale, jõudsid Tänak ja teised konkurendid taas esikohale lähemale.

Eestlase sõnul jättis aga ralli korraldus soovida. Nii reedene kui laupäevane võistluspäev viis sõitjad suurest hoolduspargist 15 tunniks eemale, lisaks ei pääsenud nad hooldusparki ka pühapäeval. "Meid pandi 15 tunniks autosse ja kõik. [Laupäeval] jälle 15 tundi autos. Vähemalt saime lõunat süüa, seegi asi. Aga pühapäeval ei saanud tiim meile kuni finišini süüa tuua."

"Ma tunnen, et meid koheldi kui loomi. Olime seal lihtsalt show jaoks," jätkas Tänak. "Meil oli reedel kaheksa minutit, et midagi süüa. Ei jõudnud isegi WC-s käia."

Rallisõitjate ning rahvusvahelise autoliidu (FIA) vahel on viimastel aastatel kerkinud pinged ning Tänak ütles, et korraldajad ei võta sõitjate palveid kuulda. "Me oleme aastaid juba neile ideid andnud, kuidas meie nägemuses rallid välja võiks näha. Arvestame ka pealtvaatajatega. Mulle tõesti meeldib Portugalis võistelda. Mulle meeldivad teed, inimesed, siinne õhkkond. See on imeline, aga see graafik ei olnud."

Tänakuga oli nõus ka Kalle Rovanperä (Toyota), kes teenis rallil kolmanda koha ning kogus 22 punkti. "Me räägime pidevalt ohutusest, aga siis saame terve nädalavahetuse öösiti neli-viis tundi magada. Saame hakkama, aga ma ei tea, kui hea mõte see on. Proovime katsete vahel ärkvel püsida, aga see läheb ühel hetkel keeruliseks. Ma ei tunne, et 15 tundi autos istuda on parim lahendus," sõnas soomlane.

FIA on varasemalt välja öelnud, et plaanib autoralli MM-sarja ülesehituses teha muudatusi ning teha rallid kompaktsemaks ja põnevamaks.