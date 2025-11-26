X!

FIA kehtestas rallimeeste puhkeaegade pikkuse

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) mootorispordi nõukogu kiitis heaks muudatused tuleva aasta autoralli MM-sarja määrustes, kinnitades muuhulgas puhkeaegade pikkused.

Võistluspäevade pikkus on sel hooajal olnud suureks teemaks ning eriti kerkis see esile Portugali rallil, kus nii reedene kui laupäevane võistluspäev viis sõitjad suurest hoolduspargist 15 tunniks eemale.

Ott Tänak (Hyundai) ütles maikuus, pärast rallit, et sõitjaid koheldi kui loomi. "Meid pandi 15 tunniks autosse ja kõik. [Laupäeval] jälle 15 tundi autos. Vähemalt saime lõunat süüa, seegi asi. Aga pühapäeval ei saanud tiim meile kuni finišini süüa tuua," ütles eestlane. "Ma tunnen, et meid koheldi kui loomi. Olime seal lihtsalt show jaoks. Meil oli reedel kaheksa minutit, et midagi süüa. Ei jõudnud isegi WC-s käia."

FIA kinnitas teisipäeval, et võistluspäevadel peab puhkeaeg olema vähemalt võrdne võistlusajaga, kuid ralli avapäev ei lähe arvesse. Lisaks peavad sõitjad saama igal päeval vähemalt kümme tundi puhkust, ühel päeval peavad nad saama puhata 12 tundi.

FIA kiitis heaks veel mõned muudatused, näiteks tohivad kõik mitte-Rally1 autod järgmisest hooajast testikatset läbida vaid kahel korral ning keskpäevase hoolduspausi pikkust vähendati 40 minuti pealt 30 minutile. Kesk-Euroopa rallil probleemiks saanud šikaanide kasutamise reegleid täpsustati, viiesekundiline ajatrahv määratakse siis, kui sõitja on šikaani täielikult paigalt liikunud.

Tänavune autoralli MM-hooaeg lõppeb sel nädalavahetusel Saudi Araabias. Testikatse algab Eesti aja järgi neljapäeval kell 10.01, esimene kiiruskatse õhtul kell 19.35.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

