Rovanperä ärgitab FIA-t tegutsema: iga ralli korraldaja saab seda teha

Soome ralliässa häiris Portugali MM-ralli ülipikk reedene võistluspäev, mis kestis kokku üle 15 tunni. Tema tiimikaaslane Sebastien Ogier nimetas seda kõige väsitavamaks kogemuseks ralliauto roolis ning Ott Tänak ütles, et sõitjaid koheldi Portugalis kui loomi.

"FIA-l peaks olema selge reegel selle kohta, kui pikk võib võistluspäev maksimaalselt olla," rääkis Rovanperä ralliportaalile DirtFish. "Kui meil on selline pikk võistluspäev nagu oli Portugalis, siis peaksime saama järgmisel päeval hiljem ärgata. Ralliparki tagasi jõudmine ei tähenda, et me läheme 10 minutit hiljem magama."

Soomlane märkis, et pärast hiliste öötundideni kestnud reedest võistluspäeva pidid sõitjad laupäeval juba kell 5 hommikul ärkama. "Lahendus on lihtne: me ei pea rallipargist kell 6 hommikul väljuma. Võime alustada näiteks kell 9 ja panna graafik selle järgi toimima. Iga ralli korraldaja saab seda teha."

Praegu reguleerivad WRC reeglid küll maksimaalset katsekilomeetrite arvu, kuid võistluspäeva ajalisele pikkusele ühtegi piirangut ei ole. Rovanperä arvates on võistluspäeva reguleerimine ohutuse vaatepunktist määrava tähtsusega.

"Me räägime kogu aeg liiklusohutusest, aga sõidame nelja-viie unetunni pealt mitu päeva järjest. Üldjuhul saame hakkama, kuid mingitel hetkedel muutub ärkvel püsimine keeruliseks. Täiesti tarbetu on autos 15 tundi istuda," lisas Rovanperä.