Verstappen McLareni senisest tempost: nad on klass omaette

Red Bulli vormel-1 võistkond on teinud oma võistlusautodele märkimisväärseid uuendusi, kuid neljakordne maailmameister Max Verstappen ei ole kuigi kindel, et keegi McLarenite vastu saab.

Tänavune vormel-1 MM-sarja hooaeg on suuresti kuulunud McLarenile: Oscar Piastri on teeninud neli etapivõitu ning tiimikaaslane Lando Norris ühe, aga on seisnud kahel korral pjedestaali teisel astmel.

Viimased neli hooaega MM-sarja domineerinud Max Verstappen ja Red Bull on hooaja alguses troonilt tõugatud ning võistkond on oma RB21 platvormi autodele teinud märkimisväärseid uuendusi. Verstappen tõdes aga, et McLarenitele järele jõudmisega läheb keeruliseks. "Me oleme tegelikult eelmistel etappidel juba mõned uuendused teinud, see on veel üks samm edasi. Loodetavasti suudame autost veel midagi välja pigistada. Aga ma ei eelda, et me kohe McLareni vahet suudame lihvida," sõnas Verstappen.

McLareni mehed teenisid maikuu esimesel nädalavahetusel Miamis Piastri juhtimisel kaksikvõidu ning Verstappen jäi veel George Russeli (Mercedes) järel neljandaks, kaotades võitjale lõpuks pea 40 sekundiga. "Kõigi jaoks oli sõidutempo masendav, aga mitte McLareni jaoks. Nad olid klass omaette, see on suur probleem," lisas Verstappen.

F1 hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Itaalias Imola ringrajal ning järgnevatel nädalavahetustel Monacos ja Barcelonas. MM-sari teeb Barcelona etapiks esitiibade kohta käivas reeglistikus muudatusi ning Red Bull planeerib ka oma autot tempokamaks teha.

Jällegi, Verstappen väga suurt optimismi ei tunne. "See ei anna sulle kaheksa kümnendiksekundi võrra kiiremat ringi, mis oli Miamis meie vahe," sõnas ta. "See tundub võimatu, aga peame välja uurima. Ma ei tea, millal see juhtub."

Piastri on kogunud kuue etapiga 131 punkti, Norris on 115 punktiga teine ning Verstappen üldarvestuses 99 punktiga kolmas, temast kuue punkti kaugusele jääb Russell. Võistkondlikus arvestuses on McLaren kogunud suisa 246 punkti, edestades Mercedest (141 p) enam kui 100 silmaga, Red Bull on 105 punktiga kolmas.