Piastri teenis hooaja neljanda võidu ja kasvatas üldedu

Neljandalt kohalt alustanud Piastri tõusis liidriks 15. ringil, möödudes esikohalt startinud Max Verstappenist (Red Bull). Järgneval kolmel ringil heitles Verstappen Piastri tiimikaaslase Lando Norrisega, kuni ka britt sai temast mööda ja lõpuks võttiski McLaren kaksikvõidu.

Verstappen pidi lõpuks neljanda kohaga leppima, sest 27. ringil kasutas George Russell (Mercedes) ära hollandlase boksipeatuse ja suutis seejärel ülejäänud 30 ringil neljakordset maailmameistrit enda selja taga hoida.

Piastri on nüüd sel hooajal võitnud kuuest etapist neli. Viimati võitis McLareni piloot kolm etappi järjest 28 aastat tagasi, kui sellega sai hakkama Mika Häkkinen. MM-sarja üldarvestuses kasvatas Piastri edu Norrise ees 16 punktile, kolmandal kohal olev Verstappen kaotab omakorda Norrisele 32 punktiga.

Oscar Piastri takes win number FOUR of 2025



It's an impressive McLaren 1-2 with Lando Norris in P2 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/plbdn8yXtk