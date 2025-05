Ujumise tippfüsioterapeut: Eestil on vedanud, et teil on Eneli Jefimova

Paljude tippujujate, olümpiavõitjate ja maailmameistritega koostööd teinud Moedasiga tutvus Jefimova treener Henry Hein juba neli aastat tagasi Rahvusvahelises Ujumisliigas (ISL) võistelnud Kregor Zirgi kaudu.

"Ta oli Energy Standardi füsioterapeut tollel ajal, kui Kregor seal treenis. Sealt lihtsalt hakkasime suhtlema," lausus Hein. "Me oleme näinud, et ta on ujumise alal ikka maailma üks parimaid füsioterapeute ja üldkehalise ettevalmistuse treenereid. Me juba tegelikult aasta tagasi soovisime veidi koostööd alustada ja nüüd peale olümpiat sellel hooajal tekkis võimalus ja kasutasime ära."

Moedase sõnul oli otsus alustada koostööd Jefimovaga tema jaoks lihtne. "Eneli on minu hinnangul üks tipptalente maailmas. Eestil on vedanud, et teil on Eneli Jefimova. Ta on nii andekas, nii noor," kiitis füsioterapeut.

"Praegu ei paista, kus on Eneli võimete lagi. Tal on piiramatu potentsiaal üha paremaks saada. Testide eesmärk on luua andmebaas, luua Eneli profiil, tuvastada tema tugevad küljed ja see, mida mulle ei meeldi nimetada nõrkuseks, vaid milles on kõige rohkem parandamisruumi."

Esimest korda käis Moedas Tallinnas märtsi lõpus ehk mõni nädal enne edukat võistlust Helsingis, kus Jefimova ujus Eesti rekordid uude sekundisse.

"Kuu enne Helsingit alustasime koostööd ja Helsingis ujus Eneli kõik isiklikud rekordid. Kas see nüüd otseselt selle paari testi ja trenniga seotud on, aga pigem me vaatame pikemat plaani sinna Ameerika ülikooli minnes," lausus Hein.

"Et teha kindlaks, et Eneli oleks üldfüüsiliselt valmis, ennetada igasugu probleeme ja vigastusi. Pigem ta ongi selline turvaline abi, et annab minule tagasisidet, kui kuskilt hakkab näiteks midagi valesti minema, siis me saame õigel ajal pidurit panna."

Kui eelmisel testipäeval oli Jefimova puhanum ja värskem, siis praegu on käsil raskem treeningperiood. "Esimene kord oli kindlasti huvitav, aga täna - õnneks läks ka kiiremini - aga võib-olla ma olen lihtsalt nii väsinud praegu ka pärast laupäevaseid trenne, et ma tahan kiiremini koju saada. Praegu ei ole nii huvitav, kui muidu oleks. Aga muidu jah, ma väga naudin seda protsessi," lausus Euroopa meister.

Mida oled nende testide käigus siis enda kohta teada saanud, mida võib-olla enne nii täpselt ei teadnud? "Kindlasti mingisugused minu nõrkused," vastas Jefimova. "Minu parem ja vasak pool on hästi erinevad. Ja seda me oleme ka üritanud parandada viimased nädalad. Tegelikult Henry teab rohkem, talle räägitakse rohkem neid analüüse kui mulle. Henry annab mulle edasi lihtsalt neid harjutusi, mis peab tegema."

Treeneri sõnul käibki tagasiside erinevate liigeste liikuvuste ja tugevuste kohta. "Pigem sellist infot on mul ka enne olnud, aga nüüd on ka täpsemalt selliseid minule kui treenerile konkreetseid harjutusi, mida Eneli peaks tegema, palju peaks tegema, et mingeid asju parandada," lausus Hein. "See teeb kindlasti asja minu jaoks oluliselt lihtsamaks, et ma ei pea otseselt ise leiutama midagi."

Hooaja kõige tähtsama võistluseni, Singapuris toimuva MM-ini on jäänud kaks ja pool kuud. Järgmised stardid teeb Jefimova mai lõpus Londonis.