Rattasarja hooaja avaetapi võitis Josten Vaidem

Siniallikul moodustus neljane juhtgrupp ja Loodi singlitel sai omakorda eest ära Vaidem (Fixus), kes edestas lõpuks kolme minutiga Peeter Tarvist (Veloplus). Kolmandaks tuli Kirill Tarassov (Sportland/TREK; +6.36).

"Mina just pean tegema varakult need lükked ära, sest finišiteravust mul pole, ma ei julge jätta sõitu finiši peale, pigem on vaja sõidu keskfaasis oma lükked ära teha," põhjendas Vaidem taktikat. "Rada oli lõpuks parem, kui ma kartsin. Lõpuks olid täitsa meeldivad sõiduolud."

Naistest tuli esimeseks Sirvel (Murla Team), kellele järgnesid Greete Steinburg (Spordipartner Racing Girls; +4.01) ja Mari-Liis Mõttus (Haanja Rattaklubi; +5.12). "Ma olin valmis, et on tunduvalt jahedam ilm, stardis mõtlesin, kas minna natuke soojemalt riides või mitte," lausus Sirvel.

"Sõit oli raske, teadsin, et esimesed 10 km on hästi kiired, üritasin võimalikult ees sõita. Püsisin üsna hästi kuni lõpuni samade meestega pundis. Raja pealt sain infot, kaugel järgmine naine on ning tundus, et vahe kasvas, aga vist mitte väga pikaks."

Poomaratoni ehk 22 km sõidu kiireimad olid Steven Sumberg (Porter Racing; 53.17) ja Marta Mõttus (Haanja Rattaklubi; 58.33).

Kahele võidusõidule startis kokku pea tuhat ratturit, lisaks toimusid ajavõtuta lastesõidud. Üritus oli ühtlasi Bosch Eesti Maastikurattasarja hooaja avaetapp. Teine toimub kahe nädala pärast ehk 18. mail, mil on kavas Rõuge rattamaraton.