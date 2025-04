Paarismängus Wimbledoni ja USA lahtised võitnud tennisist sai võistluskeelu

27-aastasele mängijale pandi süüks keelatud meetodi kasutamist. Nimelt võib profisportlane saada 12 tunni jooksul kuni sada milliliitrit otse veeni lastavaid vitamiine, aga Purcelli puhul ületas see number lubatu enam kui viis korda.

Tennises puhtuse eest vastutav organisatsioon ITIA teatas, et Purcell sai 2023. aasta lõpus kaks korda enam kui 500 milliliitrit vitamiine, kuigi oli oma sõnul eelnevalt kliinikule teatanud, et on profisportlane ja kogus ei tohi ületada saja milliliitri piiri.

Kuna sportlane tegi uurijatega igakülgset koostööd, siis vähendati tema karistust võrreldes standardiga 25 protsendi võrra. Kuna osa ajast on austraallane juba ajutise võistluskeelu all olnud, saab ta naasta järgmise aasta juunis.

"Selles juhtumis pole mängijat, kes on andnud keelatud aine osas positiivse testi, kuid see näitab, et dopingureeglid on sellest laiemad," sõnas ITIA tegevjuht Karen Moorhouse. "See näitab ka, et ITIA arvestab erinevatest allikatest pärinevat teavet, mille peamine eesmärk on kaitsta kõiki, keda tennise dopinguvastased reeglid puudatavad ja tagada kõigile võrdsed võimalused."

Purcell võitis 2022. aastal Wimbledoni tenniseturniiri koos Matthew Ebdeniga ja 2024. aastal USA lahtised koos Jordan Thompsoniga. Kuigi viimane saavutus tuli pärast reeglite rikkumist, siis tühistatakse üksnes tulemused 2023. aasta detsembrist 2024. aasta veebruarini, mil Purcell andis negatiivse dopinguproovi.