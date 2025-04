Tallinnas selgusid Eesti karikavõitjad kulturismis ja fitnessis

Eestlastele pakkusid tugevat konkurentsi nii Soome kui Läti sportlased. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu presidendi Ergo Metsla sõnul oli tore näha võistlustel nii palju sportlasi ja kaasaelajaid ning kevadistest lahtistest karikavõistlustest võiks kujuneda iga-aastane traditsioon ja Põhjamaade sportlaste üks viimaseid vormikontrolle enne Euroopa meistrivõistlusi.

Võistluste bikiinifitnessi absoluutarvestuse võitis Lyselle Toom. Fit-model üldarvestuses tunnistati parimaks Christin-Amani Kiivikas. Juuniorite bikiinifitnessi absoluutarvestuse esikoha sai Raila Kang ja masters arvestuses Merike Kumari. Naiste acrobatic fitnessi avatud kategooria võitis Lisandra Kägu. Talle järgnesid Mette Palkoranta ja Kadri Eskor. Naiste artistic fitnessi avatud kategoorias sai esikoha Eevi Seikkula. Teisele kohale tuli Mirtel Lember ning kolmanda koha sai Lisanna Laanela.

Naiste bikiinifitnessi kuni 160cm esikoha sai samuti Lisanna Laanela. Teise koha saavutas Essi Partanen ja kolmandale kohale tuli Ksenija Grabtšuk. Naiste bikiinifitnessi kuni 162cm esikolmiku moodustasid Olga Meleshko, Kristina Andrejeva ja Angela Urbas. Naiste bikiinifitnessi kuni 166cm kategoorias võtsid kaksikvõidu soomlased Eevi Seikkula ja Jenna Santanen. Kolmanda koha saavutas Regina Tselik.

Naiste bikiinifitnessi kuni 169cm kategooria võitis Raila Kang. Talle järgnesid Marta Lember ja Anna Kalinina. Naiste bikiinifitnessi kuni 172cm kategoorias sai esikoha Liisbet Below. Teisele kohale tuli Jenni Neuvonen ja kolmanda koha sai Mai-Brit Jürman. Naiste bikiinifitnessi üle 172cm kategooria parimaks tunnistati Lyselle Toom. Teise koha saavutas Mirtel Lember ja kolmandale kohale tuli Jelizaveta Fedotov. Naiste bodyfitness avatud kategooria esikolmiku moodustasid Mariella Tammela, Ülle Välk ja Esta Pilt. Naiste wellness avatud kategooria võitis Anastassia Toikka. talle järgnesid Zoja Baranova ja Henna Tuomainen.

Meeste ja juuniorite fitnessi avatud kategooria esikoha sai Kaspar Kallas. Men's physique avatud kategooria parimaks tunnistati Urmet Pungar. Teisele kohale tuli Märt Erm ja kolmanda koha saavutas Jonatan Rand. Meeste klassikalise kulturismi avatud kategooria võitis Egert Oiov. Teise koha sai Ahti Jakson ja kolmandale kohale tuli Tarmo Sikk. Meeste fit classic physique avatud kategooria esikolmiku moodustasid Egert Oiov, Mark Part ja Tauri Ruut. Meeste fit klassikalise kulturismi avatud kategooria võitis Tarmo Sikk. Talle järgnesid Ahti Jakson ja Marten Pähna. Fit-pairs esikoha said Liisbet Below ja Jonatan Rand. Teisele kohale tulid Marta Lember ja Kaspar Kallas.

Spordiklubide paremusjärjestuse moodustasid Sparta Spordiklubi, HC Gym ning Tiim Go Fit. Kevadine kulturismi ja fitnessi hooaeg kulmineerub Euroopa meistrivõistlustega, mis toimuvad järgmisel nädalal Hispaanias juba tuntuks saanud fitnessi pealinnas Santa Susannas. Selle aasta Eesti koondis on suurem kui kunagi varem, osalemas on 68 sportlast ja 23 delegaati.