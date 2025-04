Malcolm Wilsonist saab FIA asepresident

M-Spordi autorallivõistkonna omanik ning juhataja Malcolm Wilson on rahvusvahelise autoliidu (FIA) peamine kandidaat asepresidendi kohale.

Kaks nädalat tagasi avalikustati, et FIA senine asepresident Robert Reid lahkub töölt. Reidi põhjendus jäi lühikeseks, aga 2001. aastal Richard Burnsi kõrvalistmel maailmameistriks tulnud britt ütles, et FIA juhtimisstiil on muutunud ning otsuseid tehakse suletud uste taga.

"Minu tagasiastumine ei puuduta isiksusi, vaid põhimõtteid. Mootorisport väärib vastutustundlikku, läbipaistvat ja liikmetest juhitud juhtimist. Ma ei saa enam olla osaks süsteemis, mis neid väärtusi ei hinda," ütles Reid.

Kolmapäeval kirjutas ralliportaal DirtFish, et FIA president Mohammed Ben Sulayem tahab oma asepresidendiks M-Sport Fordi meeskonna omanikku Malcolm Wilsonit. "Malcolmil on teinud mootorispordis silmapaistva karjääri, ta on võistelnud kõrgeimal tasemel nii sõitja kui tehnilise toetajana juba 40 aastat," ütles FIA president.

Rahvusvaheline autoliit kinnitab Wilsoni ametisse juunis toimuval üldkogul. 69-aastane Wilson ütles, et võtab uut rolli auga. "FIA on minu karjääris keskset rolli mänginud, ootan põnevusega presidendi ja terve rahvusvahelise autoliidu toetamist sel tähtsal missioonil," sõnas britt. "Mootorispordis pole kunagi põnevamat aega olnud ja tean omast käest, millist kasu see ala peredele ja kogukondadele toob."