Eesti rattatiim jahib Euroopas võite: oleme ise ära mähkerdanud

Mäletatavasti tekitas meeskond kõvasti elevust eelmise aasta teises pooles, kui siis veel Mongoolias registreeritud tiimina tehti endale Aasia sõitudel nime. Meeskonna selgrooks on kogenud Eesti ratturid nagu Mihkel Räim, Oskar Nisu või sprinter Martin Laas. Samuti Gleb Karpenko. Märtsis ja aprillis Taiwanis ja Hiinas toimunud velotuuridel liiga hästi ei läinud.

Eelmisel aastal kümmekond võitu teeninud Laas on tänavuste mitmepäevasõitude etappidel olnud parimal juhul neljas. Paanikaks meeskonna esisprinteri sõnul aga põhjust ei ole.

"Kindlasti oleks võinud kontos olla kaks-kolm võitu, aga natuke ise mähkerdasime paar lõppu ära ja paar korda oli tehnilisi apse. Tänu sellele neid võite ka ei ole. Ise-enesest näitasime tiimina, et sõitsime väga hästi ja asi toimis. Minul endal oli kaks-kolm korda äpardusi, kaks korda olid ebaõnnestunud valikud," ütles Laas Vikerraadiole.

"Sellegipoolest olime iga sõit pildis ja andsime ka suurematele tiimidele märku, et tahame ka vahepeal asja kontrollida ja oma võimu näidata. Kokkuvõttes ei ole alanud nii nagu lootsime, aga midagi väga-väga kehvasti ei ole. Ei ole õnnestunud võita veel, see on suurim miinus," lisas ta.

Laas lisas, et meeskonnad on nüüd Quick Pro Teamiga tuttavamad ja oskavad eelmise hooaja lõpus esile kerkinud eestlastega rohkem arvestada. "Eelmine aasta, kui olid esimesed Aasia sõidud, prooviti jooksikute gruppi kedagi sättida, siis meil oli see voli olemas, suhteliselt lihtsalt sinna ka lasti. Praegu on nii, et kui on sile päev tulemas, siis me oleme üks nendest tiimidest, keda keegi eest ära ei taha lasta," rääkis Laas.

"Mina olen see sprinter, aga meil on sel aastal Karl Patrick juures, kellega Aasias väga palju ei oska arvestada. Kindlasti teavad, kes ta on ja milleks ta võimeline on, aga paljud tiimid mingil hetkel alahindavad. Sellega võime see aasta veel kasu lõigata, aga oleme suurema fookuse all kui eelmine aasta. Tuleb vahepeal initsiatiivi rohkem näidata, ei ole teiste lollitamine enam nii lihtne," lisas ta.

Karl Patrick Lauk Autor/allikas: Quick Pro Team

Laas viitab Karl Patrick Laugule, meeskonnaga käesolevaks hooajaks samuti liitunud mehele. Lisaks pakuti vajalikku väljundit paarile Eesti noorratturile, kes olid pärast Tartu tiimi lagunemist meeskonnata. Koosseis paistab huvilistele aga üksjagu tuttav.

"Sisuliselt on tegelikult sama, meil tuligi juurde eestlastest Karl Patrick, Oskar Küüt ja Aaron Aus viimasel hetkel. Tuumik on sama, süsteem ja personal on sisuliselt sama. Tiimiboss tahtis vahetada lippu ja meile tundus see ahvatlev, see on ka Eesti rattaspordile oluline ja tähtis asi. On olemas Eesti tiim, mis võistleb Euroopas see aasta ja teisalt oleme pildis ka Aasias. Omame väikest profitiimi Eestis, kokkuvõttes on see ainult positiivne," sõnas Laas.

Meeskonna Eestis registreerimine on tähendanud, et ka siit pärit ratturid üritavad ise finantsilisi võimalusi juurde leida. "Sõitjal ei ole midagi muutunud, aga oleme ise selle enda jaoks raskemaks teinud. Üritanud sotsiaalmeedias turundust teha, nii palju kui oskame. Oleme iseend keerulisse olukorda pannud ja Hiina bossi üritanud aidata ka siin Euroopas. Kui me seda ei teeks, siis oleks lihtsalt trenn ja võistle, aga kuna see on endal passion, siis tahaks seda asja pikemas perspektiivis edasi ajada," rääkis Laas.

Tähelepanu saamiseks kasutatakse erinevaid võimalusi. Näiteks praegu leiab aset ühisrahastusprojekt. Eesmärk on leida vahendeid Euroopas toimuvate võistluste kulude katmiseks. "Eesmärgiks oleme pannud 20 000 eurot, meil on koos 8000 eurot," ütles Laas.

Tiimi saab aidata Quickpro.ee lehel, kus pakutakse toetajatele erinevaid pakette. Suuremad panustajad saavad teha tiimiga koos trenni, saavad varustust ning isegi Quick Pro meeskonna rattaraami. "Kogu see finants, mis sealt saame, lähebki Euroopa sõitude alla. Taani ja Rootsi tuur, need on juba suured väljaminekud. Guadalupe'i tuur on põhieesmärk, miks raha kogume," rääkis Laas.

Martin Laas Autor/allikas: Quick Pro Team

Euroopa-hooaja on aga Tour of Estonia olulisim võimalus. Quick Pro Team läheb sinna oma seitsmeliikmelise vaid eestlastest koosneva meeskonnaga välja. "Mai alguses on kaks ühepäevasõitu Taanis, siis oleme tagasi Eestis ja sõidame Eestis kohalikke sõite, et nende fännidega kokku saada ja nendega treenida, jutustada. Poolteist nädalat enne Tour of Estoniat sõidame Rootsi, seal on meil üks ühepäevasõit ja siis ongi Tour of Estonia. Euroopa põhifookus. Peale seda on nädal hiljem Tour of Lithuania," rääkis Laas.

31-aastane sprinter teab sedagi, kuidas töötavad maailma tippseltskonda kuuluvad tiimid. Neljal hooajal omas ta lepingut World Touri meeskonnaga, olles kolmel aastal Bora-hansgrohe ja ühel hooajal Astana rattur. Kuidas hindab Laas oma taset tänasel päeval, kui kalender ja keskkond on tublisti erinevad?

"Ütlen ausalt, eelmise hooaja lõpus olin lähedal parimatele numbritele, mis kunagi teinud olen. Olin enda kohta väga heas vormis, kui olen vormis, on mu tase sama, mis ta oli kolm-neli aastat tagasi," ütles ta. "Tänapäevane maailma on läinud noorte peale, tänases maailmas nende numbritega olen ma tipust natuke maha jäänud. Päris maailma klassi rattur enam ei ole."