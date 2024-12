Eesti profiratturite tiim täienes uue liikmega

27-aastane saarlane pedaalis sel aastal Hiina profimeeskonnas Huansheng - Scom. Tema hooaja parimateks tulemusteks jäid Tour of Estonia kokkuvõttes saavutatud teine koht ja Taihu Lake'i velotuuri kokkuvõttes teenitud neljas koht. Samuti mängis Lauk olulist rolli Madis Mihkelsi Euroopa meistrivõistluste pronksmedali võitmisel.

"Soovin teha väga hea talvise ettevalmistuse ning leida veel võimalusi, kuidas ma saaks end arendada. Sõitmine koos sõpradega ühises meeskonnas, mis esindab Eestit on minu jaoks väga auasi. Siiamaani olen vanusevahe tõttu saanud kamraadidega ühises tiimis sõita ainult Eesti koondises," kommenteeris Lauk.

"Minu eesmärk on teha häid tulemusi, astuda seeläbi samm ülespoole, saada aasta pärast leping Pro Teami või World Touri kategoorias. Ning loomulikult soovin oma konkurentside elu uuel aastal raskemaks teha."

Meeskonna esindaja Rigo Räim sõnas, et Laugi ühinemine on võistkonna jaoks väga positiivne areng, sest ta teeb tiimi tugevamaks ning annab taktikaliselt käike juurde, mida võistlustel kasutada.

"Patu (Karl Patrick Lauk - ERR) on mees, kes ei pelga olla jooksikute hulgas ja sealt võita ning on võimeline võitma ka grupifinišites. Saame kaarte juurde, kelle peale mängida, eriti just künklikumatel ja raskematel sõitudel, mis on Patu leivanumbriks saanud," võttis Räim arengud kokku.

Eesti ratturitest kuuluvad Quick Pro Team'i veel Martin Laas, Mihkel Räim, Gleb Karpenko, Oskar Nisu ja Oskar Küüt.