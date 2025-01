Uut Eesti rattatiimi hakkab nõustama ja treenima itaallane

Maesani on kodumaiste rattasportlaste jaoks vägagi tuttav nimi. Nimelt alustas Maesani eestlastega koostööd juba 2015. aastal, kui hakkas hooaja teisel poolel juhendama Mihkel Räime. Eduka koostöö vilju sai maitsta juba sel samal aastal ning Maesani treeninggrupiga liitus juba üsna pea ka Martin Laas.

Läbi aegade on Maesani käe all treeninud mitmed Maarjamaa rattured, lisaks eelnimetatule veel näiteks Madis Mihkels, Alo Jakin, Karl Patrick Lauk, Oskar Nisu, Rait Ärm jpt.

Nimekatest välismaa ratturitest on tema juhendamisel treeninud Mihkelsi meeskonnakaaslane, Colombiast pärit Esteban Chavez ja Movistari rattur Einer Rubio.

Maesan sõnas pressiteate vahendusel, et Quick Pro Teamiga ühineda oli asjade loogiline käik, sest 80 protsenti tiimi ratturitest on tema juhendatavad ning ta loodab ka teiste ratturite treeneritega koostööd teha. Samuti on tema ülesanne lisaks treeneri ametile ka juhtkonna nõustamine, keda ja kus sõitma panna ning võistlusjärgne analüüs.