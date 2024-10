Laas uuest rattameeskonnast: me ei saa väga madalamaid eesmärke panna

Ajutiselt Quick Pro Teami nime kandva meeskonna otsustas Eesti lipu alla tuua meeskonna hiinlasest juht, kellele avaldas muljet eestlaste hea hooaeg, mille vältel saavutati 11 UCI kategooria profivõitu.

Kuigi lipp tiimi särgil on uus, siis muid suuri muutusi sellega ei kaasne. "Jääme ikkagi sõitma Aasias ja enamus kalender toimub seal," ütles Martin Laas. "Eks kindlasti on tähelepanu rohkem Eestil ja küsitakse rohkem Eesti kohta, kui me Aasias võistleme ja tänu sellele on ka rohkem intervjuusid ja peab aru andma, mis on Eesti ja kus on Eesti."

Martin Laas jätkab esisprinterina, tuge pakuvad Mihkel Räim, Gleb Karpenko ja Oskar Nisu, lisaks mõned Mongoolia ja ehk ka Hiina ratturid.

"Ma arvan, et kaks eestlast võiks veel tiimis olla, me meeskonda väga suureks ei taha ajada, sest muidu juhtub see, et me peame hakkama sõitma topeltkalendrit ja siis juba jääb meestest väheks ja taustajõududest," rääkis Mihkel Räim. "Pigem selline kümme meest, sealt saab varieerida, kellel on parem vorm, kes on haige, kes vigastatud, selline väike perekond."

Tema enda ja teiste ratturite roll on eelkõige Laasile tuge pakkuda, ent kindlasti tuleb ka võistlusi, kus ise võidu peale sõita. "Meie rõhk on teistsugune kui tavalistel kontinentaalmeeskondadel, enamus meeskondi üritavad palgata sprintereid, mägironijaid, lahtivedajaid ja eraldistardimehi, aga meil on üks fookus - siledasõidud ja sprindifiniš," ütles Räim.

"Me teame, milleks Martin võimeline on ja me ei näe põhjust, miks me peaksime ressursse kuskile mujale raiskama," lisas ta.

Laas on selja taha jäänud hea hooajaga väga rahul ja loodab ka uues tiimis samal joonel jätkata. "Kuigi meil läks väga hästi, ma sisimas teadsin ja tundsin, et ma olen selliseks hooajaks valmis, nagu tegime. Ma arvan, me ei saa väga madalamaid eesmärke panna," ütles ta.

"Kui meil õnnestub sõita Euroopas, siis tahaks kindlasti Euroopas ka näidata veel häid tulemusi ja võita samamoodi Euroopas. Aga Aasias ilmselt võiks see tulemuste pagas jääda sarnaseks nagu see aasta - alla selle ei ole lati alt läbi jooksmine, aga ei tahaks ka väga halvemini esineda," lisas Laas.

Praeguse tiimiga teevad Räim, Laas ja Karpenko viimased võidusõidud veel novembri alguses Hiinas.