Eesti lipu alla kolinud profitiimiga liitus 19-aastane Oskar Küüt

19-aastase ratturi jaoks oli tänavune hooaeg esimene täiskasvanute vanuseklassis. Ta suutis koguda kuus võitu ja kirsiks tordil oli Filter Maanteekarikasarja üldvõit.

"Minu jaoks on väga oluline, et saan võimaluse olla meeskonnakaaslane kogenud Eesti sõitjatega ning usun, et see tuleb tulevikuks kõvasti kasuks," lausus Küüt pressiteate vahendusel. "Olen ühtlasi väga põnevil, sest uuel aastal on mul võimalik võistelda sellistes riikides, kuhu ma enne kunagi sattunud pole."

"Hooaja algfaasis tahan olla kohe võimalikult heas vormis ning kui tekib võimalus, siis soovin ka ise võidurõõmu mõnel võidusõidul maitsta!"

Meeskonna esindaja Rigo Räime sõnul oli meeskonna eesmärk leida noor eestlane, kellel on ambitsooni ja talenti saada väga heaks profiratturiks ning akumuleerida kogenud meeskonnakaaslaste näpunäited, seetõttu osutus Küüt väljavalituks.

Värske liikme rolli kohta tiimis sõnas Räim, et hooaja esimesel poolel nähakse Küüti pigem abimehe rollis, sest tuleb suurte sõitudega kohaneda, kuid see ei välista võimalust, et ta kuskil ise tulemust ei võiks teha.

Eesti jalgratturitest kuuluvad Quick Pro Team ka esisprinter Martin Laas, samuti Mihkel Räim, Gleb Karpenko ja Oskar Nisu.