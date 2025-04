Paasoja: kui seeria reedel lõpetame, siis saab öelda, et kaotus oligi vajalik

Tartu mängijatest säras seeria kolmandas mängus Martin Paasoja, kes tõi üleplatsimehena 26 punkti. Tal oli ka kaks võimalust kohtumine otsustada, kuid kumbki vise korvirõngast ei läbinud.

"Need olid pigem õnnevisked. Mõlemad umbes 9-10 meetri pealt. Seal on kõvasti õnne vaja, et need sisse läheksid. Nende visete taha täna mäng ei jäänud," ütles Paasoja ERR-ile.

Mille taha siis jäi? "Ma ei ütleks, et häälestatuse. Ma ei teagi. Minu meelest olime enam-vähem valmis, aga nemad olid ilmselgelt väga hästi häälestunud ja said alguse hooga minema. Meie saime küll mängu tagasi, aga peaksime oma kvaliteeti paremini maksma panema."

Viimsi tabas viskeid väljakult 37-protsendilise täpsusega (23/62), Tartu näitaja oli 29 (23/78). Kolmepunktiviskeid tabasid tartlased veelgi viletsamalt (8/38). "Alguses ei saanud lihtsaid viskeid sisse. Sealt tekkis kindlasti mingisugune ebakindlus. Vahel lihtsalt on nii," märkis Paasoja.

Paasoja arvates võib kaotus Tartu meeskonnale hästi mõjuda. "Ma loodan. Kui seeria reedel lõpetame, siis saab öelda, et kaotus oligi vajalik. Aga eks seda on tagantjärgi tark öelda."

Seeria neljas mäng toimub sel reedel Viimsis. Paari võitja kohtub poolfinaalis TalTech/Alexelaga.