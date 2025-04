Võru Barrus pole usku kaotanud: kõik võib veel väga huvitavaks minna

Tartu meeskond suutis neljapäeval esimest korda murda vastase koduväljaku eelise, kui võrukad nende oma saalis alistati. Just finaalseerias silmapaistvalt stabiilselt mängiv Stefan Kaibald oli lõpuks võtmerollis, kui pani kolmandas geimis kokku suurepärase serviseeria. Peatreener Alar Rikberg toob positiivsena välja meeskondliku õppimisvõime.

"Me oleme teinud korrektuure oma mänguplaanis pärast iga mängu. Vastane ei maga. Ja vastane oskab üllatada. Me peame nendeks üllatusteks valmis olema. Neid oskama isegi ennetada. Ja see toob edu," rääkis Rikberg viienda mängu eel ERR-ile.

Finaalseeria neljandas kohtumises oli esmakordselt näha, et veidi õhema koosseisuga Võrul läks füüsiliselt raskeks.

"Jah, vastane natukene varieerib. Aga samas, nad teevad täpselt sama asja. Nad on lihtsalt mänginud kahe sidemängija, kahe diagonaaliga. Aga ülejäänud mehed on samamoodi algusest lõpuni mänginud. Sportlased. Lähme taastume ära. Pühapäeval paneme uuesti," sõnas Võru juhendaja Oliver Lüütsepp.

Rikberg on finaalseeria käigus saanud valikuid juurde. Vigastusest taastuv 36-aastane Martti Juhkami kuulus näiteks neljapäeval algkoosseisu ning tegutses diagonaalründajana.

"Ma usun, et pühapäevaks on need 14 kaarti, mis hooaja alguses välja said valitud, kõik ka mänguvalmis. Isegi Taavet Leppik. Ta on trennides tublisti juba kaasa teinud. Ja see on mul treenerina korralik privileeg. Ja mul on rõõm, et siinsamas, kasvõi finaalseeria käigus on tekkinud hulk mehi, keda väljakule usaldada ka rasketel hetkedel," märkis Rikberg.

Võru mängis finaalis ka eelmisel kevadel ja siis lepiti hõbemedaliga. Eesti meistriks polegi iidse võrkpallilinna meeskond veel tulnud. Kuidas on üks-kolm kaotusseisus lood usuga?

Finaalis säravaid esitusi pakkuva tempomehe Tarvo Tähe vastus on selge. "Kogu aeg on usk. Oliver meid kogu aeg innustab, et me saame. Kui me tuleme, siis me teeme. Mina ütlen, et ma tahan kogu aeg võita."

"Nüüd me oleme küll väga raskes seisus ja nüüd tuleb veel rohkem uskuda," ütles Lüütsepp. "Aga kindlasti me võitleme lõpuni ja enne kui ei ole läbi, ei ole läbi. Võtame Tartus ühe tagasi ja kõik võib veel väga huvitavaks minna."

Finaalseeria jätkub Tartus pühapäeval kell 17.00.