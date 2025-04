Korvpalliliit vestleb pausi ajal kaameraid vältinud Kuusmaast Tartuga

Reedeses veerandfinaalseeria teises mängus Viimsi vastu ei soovinud Kuusmaa kolm minutit enne teise veerandaja lõppu võetud minutilise mõttepausi ajal, et telekaamera tema mõtteid ülekandes näitaks.

"Ma ei taha praegu kaamerat. Ma näitan, mida ma teen," ütles Kuusmaa time-out'i ajal otse kaamerasse. Neljandal veerandajal käsutas Kuusmaa mõttepausi ajal Tartu mängijad pingilt püsti, et kaamera treeneri tahvlit ei näitaks.

"Oleme ausad, kõik treenerid vaatavad seda mängu ja kui otse minutiliselt saad info kätte, siis see minu kui treeneri jaoks ei ole hea," selgitas Kuusmaa mängujärgselt Delfile, miks talle time-out'ide filmimine ei meeldi.

Eesti korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa ütles, et neil on sel teemal Tartu meeskonna juhtidega plaanis jutuajamine. "Me soovime ikkagi saalist edasi anda seda ehedat emotsiooni. Me tahame filmida time-out'e, aga me ei näita mõistagi treeneri tahvlit selle juures. Me kindlasti arutame seda, kuid pole veel jõudnud," kinnitas Ausmaa Delfiga rääkides.