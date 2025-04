Kanter: käisin omal ajal isegi häid tingimusi otsimas

Kettaheitjad on ka eelmistel aastakümnetel otsinud ja leidnud pikkadeks heideteks sobivaid võistluspaiku. Nüüd on aga avastatud tõeline kullaauk, mis asub Oklahoma osariigi väikelinnas Ramonas. Aasta tagasi samal võistlusel püstitatud maailmarekordit parandas Mykolas Alekna rohkem kui meetriga, saavutades tulemuse 75.56.

Olümpiavõitja Gerd Kanter ütles ERR-ile, et käis isegi omal ajal sellist vastutuult taga ajamas. "Kindlasti minu vaatest oleks narr seda kuidagi maha teha, eks käisin omal ajal isegi häid tingimusi otsimas," ütles ta.

"Selge see, et tänasel hetkel on tekkinud sinna omamoodi Meka, kus on tõesti loodud ülimad võimalused. Arvan, et ma ei tee kellelegi liiga, kui ütlen, et keskmine tugi nende tingimuste pealt on kuskil viis meetrit," lisas Kanter, kelle karjääri parim tulemus on nüüd ajaloolises edetabelis viiendale reale tõugatud.

Maailma kõigi aegade edetabeli teine tulemus on heidetud samuti Ramonas. Sellega sai hakkama austraallane Matthew Denny, kelle parimal heitel oli pikkust 74.78. Kui eelmisel kevadel heitis Ramonas üle 70 meetri vaid Alekna, siis tänavu on seda teinud lisaks temale ja Dennyle veel neli meest.

"Ramona fenomoen on kindlasti selles, et kogu selle keskuse taga on üks konkreetne inimene, kes on heitefanaatik ja kogu selle keskuse püsti pannud. Minu üks muresid on see, et ühel hetkel, kui tahtsin ka selliseid rekordvõistlusi korraldada, siis tegelikult ei olnud staadioneid, mis vastaksid nõuetele," rääkis Kanter.

"Mul on heameel, et on loodud selge koht, mis vastab IAAF-i (rahvusvaheline kergejõustikuliit - toim) nõuetele," lisas ta. "Teisalt on see, et õnneks ei ole tegemist külavõistlusega, rekordi püstitaja saab nii maailmarekordi eest boonust kui ka muude rekordite eest boonust. Tegelikult on tegemist ametliku IAAF-i kalendris oleva võistlusega, mis on igati reglementeeritud ja toetatud. Mul on heameel, et see kõik toimub korralikus ja kontrollitud formaadis."