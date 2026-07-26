Alekna näitas Leedu MV-l kettakaart, mida suutis viimati Kanter

Aasta alguses operatsioonil käinud ning alles juunis võistlustulle naasnud 23-aastane Alekna sai Palangas parimal katsel kirja 72.65. Sel hooajal on enamat suutnud vaid Matthew Denny (74.04) ja Steven Richter (74.00), kes mõlemad tegid seda aprilli alguses Ramonas.

Oklahomas asuv Ramona on viimastel aastatel kettaheitjate seas soodsate looduslike tingimuste tõttu saanud äärmiselt populaarseks, paljud käivad seal oma tippmarke jahtimas ja Alekna mullune maailmarekord 75.56 on just seal heidetud. Kui Ramona kettakaared kõrvale jätta, polegi leedulase laupäevasest tulemusest viimase 20 aasta jooksul kaugemale heidetud. Viimati suutis seda Gerd Kanter 2006. aastal Helsingborgis (73.38).

Firenzes toimuvatel Itaalia meistrivõistlustel sai Andy Diaz juba avavoorus laupäeval kirja 17.87, millega püstitas uue rahvusrekordi ning kerkis kolmikhüppe maailma hooaja edetabelijuhiks. Leonardo Fabbri parim katse kuulitõukes kandus 22.43 peale.

Norra meistrivõistlustel ületas teivashüppaja Sondre Guttormsen välitingimustes esmakordselt kuue meetri kõrgusele seatud lati, maailmarekordimees Karsten Warholm võitis 400 meetri tõkkejooksu ajaga 47,14 ning Henriette Jäger nihutas enda nimel olnud Norra 200 meetri jooksu rekordi 22,55 peale.