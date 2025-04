Austraallane heitis ketast üle 72 meetri

28-aastane austraallane tegi Ramona linnas tuultele avatud võistluspaigas suurepärase seeria: 69.11 - 69.72 - 69-17 - 72.07 - 69.62 - 71.12 ehk ületas kahel korral oma senise rekordi 69.96, mille püstitas mullu septembris.

MATTY DENNY HITS 72.07m AT THROW TOWN



The Australian Olympic bronze-medalist broke 70m for the first time in historic fashion moving to #5 on the all-time lists.



His series of throws was epic too with all six throws > 69m.



