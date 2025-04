Suurepärases hoos austraallane ohustas Alekna maailmarekordit

28-aastane Denny sai Oklahomas kirja kõik kuus tulemust ning ületas kõigiga 71 meetri piiri. Parim heide tuli kolmandal katsel, kui austraallane heitis ketta 74 meetri ja 25 sentimeetri kaugusele, kerkides sellega ajaloolises edetabelis lausa teisele reale.

DENNY THROWS #2 ALL-TIME AT THROW TOWN DAY ONE



Matt Denny had never thrown 70m coming into this year. Since arriving in Ramona, OK last week he's thrown 70m+ 8 times!



He may have put together the greatest series ever today



71.03m-73.46m-74.25m-72.93m-71.14m-73.56m >>> pic.twitter.com/KLLuSbtri3