Eesti jooksjad lähevad esimest korda toimuvale tiitlivõistlusele

Eeloleval nädalavahetusel peetakse Belgias Leuvenis esimest korda ajaloos maanteejooksu Euroopa meistrivõistlused (European Running Championships), kus eliitgruppides on üles antud ka mitmed eestlased.

Meeste maratonis tulevad starti näiteks Tiidrek Nurme, Leonid Latsepov ja Karel Hussar. Nurme loodab korrata Müncheni Euroopa meistrivõistluste saavutust, kus koos Roman Fosti ja Kaur Kivistikuga lõpetati võistkondlikult kuuendatena.

"Julgen väita, et kõik mehed on selleks pühendunult valmistunud ning võib midagi ägedat oodata," sõnas ta. "Sellelgi korral on meie meeskonna eesmärk lõpetada top 6 hulgas."

"Individuaalarvestuses olen lati aastatega juba kõrgele seadnud. Berliini päevilt on ette näidata üheksas koht ja Münchenist 11. koht."

"Rada kulgeb Brüsselist Leuvenisse ning on väga raske profiiliga, paljude tõusudega ning suurema tuule korral saame tunda märgatavat tempolangust," ennustas Nurme. "Stardinimekirjas on hetkel 43 eliitjooksjat, kellest umbes 20 on väga tugeva tasemega."

Eliitgruppides on eestlastest stardis veel poolmaratonis Liis-Grete Arro ning 10 kilomeetri jooksus Morten Siht ja Laura Maasik.

Laupäeval, 12. aprillil on kavas poolmaraton ning päev hiljem 10 km jooks ja maraton.