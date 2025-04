Jefimova püstitas Tartus maailma hooaja tippmargi

Tulemus jäi vaid nelja sajandiku kaugusele Eesti rekordist, mille Jefimova püstitas kolm aastat tagasi Budapesti maailmameistrivõistlustel. Võistlustules oli lühiraja MM-i pronksmedalist juba reedel 100 meetri rinnuliujumises, kus ta ujus välja maailma hooaja edetabeli seitsmenda aja 1.07,09.

"Üldplaanis olen 100 meetri ajaga rahul. Me ei ole selleks võistluseks puhanud ja neljapäeval tegime veel jõusaalis harjutusi. Loodan järgmisteks võistlusteks värskust juurde saada," sõnas Jefimova pärast distantsi. Jefimova isiklik tippmark ja Eesti rekord sel alal on 1.06,08.

50 meetri rinnuliujumise eelujumistes sündinud tippmark tuli Jefimova enda sõnul meeldiva üllatusena. "Ma ei näinud tabloolt midagi ja ei teadnud viimase hetkeni oma aega. Lõpuks oli ikka positiivne üllatus," naeris Jefimova.

Madwave Challenge'i omapärane võistlusformaat nägi ette, et finaal toimus tund aega pärast eelringe. Tavapäraselt ujutakse võistlustel eelujumised hommikul ja finaalid toimuvad õhtul ning sportlastel on aega, et kahe ujumise vahel taastuda.

Finaali minnes tõdes 18-aastane sportlane, et väsimus oli sees ja nii nobedat tulemust kui eelujumises ei sündinud. "See oli minu jaoks natuke harjumatu, aga samas hea kogemus – pidi lühikese aja jooksul kaks korda võistluskiirusel maksimaalselt pingutama. Kahjuks finaalis püssirohtu ei jagunud," tõdes sportlane.

Pühapäeval stardib Henry Heina hoolealune kõrvalalal 50 meetri vabaujumises.