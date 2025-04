Jaapanis stardib esikohalt Verstappen

Verstappen napsas kvalifikatsioonis viimase ringiga esikoha McLareni piloodilt Lando Norriselt, edestades MM-sarja üldliidrit 0,012 sekundiga. "See on uskumatu," rõõmustas Red Bulli insener Giampiero Lambiase Verstappenile raadio teel.

Napilt parima stardikohata jäänud Norris tunnustas konkurenti: "Max tegi imelise ringi. Olen teise kohaga rahul, sest tunnen, et pigistasin masinast viimase välja. Minu ringiaeg oli väga hea, kuid täna jäi sellest lihtsalt väheks."

Kolmanda koha hõivas Norrise tiimikaaslane Oscar Piastri (+0,044). Erinevalt Norrisest arvas austraallane, et ta oleks võinud veel kiirem olla. "Viimane ring ei õnnestunud päris nii nagu lootsin. Uskumatult napid vahed, seega homme on veel kõik lahtine. Jäin lihtsalt oma tegelikele võimetele pisut alla."

Esikolmikule järgnesid Charles Leclerc (Ferrari; +0,316), George Russell (Mercedes; +0,335), Kimi Antonelli (Mercedes; +0,572), Isack Hadjar (Racing Bulls; +0,586) ja Lewis Hamilton (Ferrari; +0,627).

Kümne parema sekka jõudsid veel Alexander Albon (Williams, +0,632) ja Oliver Bearman (Haas; +0,884). Red Bulli sõsartiimi Racing Bullsi saadetud Liam Lawson oli 14. ning tema asemel Red Bulli rooli pääsenud Yuki Tsunoda 15.

Põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 8.00.

