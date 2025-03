Hamilton sai Ferrari roolis esimese võidu

Vormel-1 MM-sarja hooaja teisel etapil Hiinas võidutses sprindisõidus Lewis Hamilton, kellele see oli esimene võit Ferrari ridades.

Tänavusest hooajas Ferrarisse siirdunud Hamilton alustas 19-ringilist sõitu esikohalt ja võttis kindla võidu, edestades Oscar Piastrit (McLaren) 6,889 sekundiga ja Max Verstappenit (Red Bull) 9,804 sekundiga. Seejuures oli neljakordne maailmameister Verstappen suurema osa sõidust Hamiltoni järel teisel kohal, aga viis ringi enne lõppu suutis Piastri temast mööduda ja lõpuni teist kohta hoida.

"Ärkasin täna hommikul hea enesetundega. See sõit oli keeruline ja mulle tundub, et paljud alahindasid seda, kui keeruline on uue tiimiga kohaneda, kõike mõista," ütles Hamilton. "Aga insenerid ja mehaanikud olid teinud suurepärast tööd ja tundsin end täna autos väga hästi."

Laupäeval sõidetakse veel ka kvalifikatsioon, millega pannakse paika pühapäevase põhisõidu stardijärjekord.