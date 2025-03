Profitennisistid kaebasid ala juhtorganid kohtusse

PTPA asutati 2019. aastal ja üks asutajaliige oli ka endine maailma esireket Novak Djokovic. Teisipäeval teatas organisatsioon, et pärast aastaid kestnud jõupingutusi ala reformimiseks on nad nüüd sunnitud kasutama õiguslikke meetmeid.

PTPA avalduses seisab, et enam kui tosin mängijat on kaevanud New Yorgi kohtusse meeste profitennise organisatsiooni ATP, naiste profitennise organisatsioon WTA, rahvusvahelise tenniseliidu ITF-i ning tennises puhtuse eest hoolitseva ühenduse ITIA.

"Tennis on katki," sõnas PTPA tegevjuht Ahmad Nassar. "Hagetavate glamuurse reklaamplakati taga on mängijad ebaausas süsteemis lõksus - see kasutab ära nende talenti, vähendab nende sissetulekuid ning seab ohtu nende tervise ja turvalisuse."

"Dialoogi kaudu oleme ammendanud kõik reformivõimalused ja juhtorganid ei jätnud meile muud valikud, kui otsida vastutust kohtu kaudu."

"Nende süsteemsete murekohtade parandamine ei tähenda tennise lõhkumist, vaid selle päästmist tulevaste mängijate ja fännide põlvkondade jaoks," lisas Nassar.

PTPA nimetab tennise juhtorganeid kartelliks ning süüdistab neid profitennisistidele kunstlikult madala hüvitise maksmises ja "drakoonilise" reitingusüsteemi kehtestamises, mis sunnib mängijaid teatud turniiridel osalema.

Samuti on PTPA-l etteheiteid ajakavade süsteemile. Tuuakse välja, et mängijad sunnitakse mängima varajastel hommikutundidel ja suure kuumusega ning et tennisepallid põhjustavad kroonilisi traumasid.

PTPA kohtus enne hagi esitamist enam kui 250 tennisemängijaga, sealjuures enamikuga meeste ja naiste maailma edetabeli 20 parema hulgas olevatest sportlastest.

"Mängijate valdavalt positiivne tagasiside oli kõlav kinnitus - muutusi on vaja ja mängijad on reformide osas ühtsed," seisis avalduses.