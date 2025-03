Simple Sessioni korraldaja: suur väljakutse, aga saime hakkama

Pühapäeva õhtul peeti finaalid nii naiste kui meeste rulas ning viimasena said medalid kaela meestrikiratturid. Festival lõppes loomulikult kuulsa afterparty'ga ning esmaspäeval saavad rulatajad, tõukeratturid ja trikiratturid Unibet Arenal veel parki sõita.

Peakorraldaja Risto Kalmre ütles pühapäeval ERR-ile, et sündmusega võib rahule jääda. "Nii suure ürituse puhul on ikka hammasrattaid, mis pole päris nii nagu tahaks. Aga suures plaanis on kõik väga hästi, eelõnnestused õnnestusid, kvalifikatsioonipäev oli üliäge. Seni võib väga rahul olla," ütles ta.

Kalmre ütles, et tagasiside võistluspargi osas oli üldiselt positiivne. "Nii disaini kui ehituskvaliteedi suhtes. Kuna meil on koos nii rula- kui rattapark, siis eriti just rula jaoks peab olema kõik hästi viimistletud, et see väikeste ratastega toimiks," sõnas korraldaja.

Eestlanna Liis Lokk osales BMX-i võistlusel, aga tõdes, et park oli tema jaoks üpris keeruline. "Midagi ei ole teha, et kohalik [tase] ei ole veel sellisel tasemel, et sellises pargis sõita. Nii mõnedki poisid panid hullu siin, Eesti poisid. Väga positiivne tagasiside," ütles Kalmre.

Alles suve lõpus oli Simple Session kultuuripealinna raames Tartus ning nüüd märtsis tähistas festival juba 25. aastapäeva. Korraldajatel oli vähe aega, aga palju tööd.

"Kõige suurem väljakutse on printeri võrku ühendamine, igal üritusel!" naljatles Kalmre. "See oli üsna lühike aeg, olime oma sünnilinnas kultuuripealinna puhul ja ma tahtsin seda suvel teha. Ja tahtsime 25. juubeli teha traditsioonilisel talveajal. Korralduslikult oli see päris suur väljakutse, aga tundub, et saime hakkama."

Tänavusel Simple Sessionil võistlesid naised esimest korda nii rulas kui BMX-is ning korraldaja sõnul loodetakse selle programmiga ka jätkata. "Paneme siin päris palju asju kokku, meil on tänavasõit, pargisõit, naised, mehed, erinevad parima triki võistlused. Alati on see küsimus, et kes programmi pääseb. Aga naiste võistlus oli lahe, kindlasti tahame jätkata. Näis, kuidas see programm täpselt on, aga üritame," ütles ta.

Simple Session 2025 - Rula finaalid. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

25 aastat kickflip'e ja tailwhip'e, aga mis edasi? "See kultuur on lai, kui teed seda areenivõistlust suuremaks ja suuremaks, tuleb kuskil piir ette. Lõpuks ongi lagi," vastas Kalmre. "Mõtiskleme, teeme lahedaid kontseptsioone nagu Tartus - ramp keset praami ja sõitsime mööda Emajõge."

"Eks me natuke unista ka kuskil mujal kui Eestis seda teha. Oleme sellega ka tegelenud. Oleme käinud Riias ja Helsingis mõned aastad tagasi. Näis, äkki saab ka kaugemal käidud," lisas ta.

Naiste BMX-i kulla võitis olümpiahõbe Perris Benegas Ameerika Ühendriikidest, naiste rulas võidutses kahel korral olümpiapronksi võitnud imelaps Sky Brown. Meeste rulavõistluse võitis rootslane Hampus Winberg ning BMX-is võidutses kolmandat korda Boyd Hilder. Võistluse autasustamisel abistas ka Eesti president Alar Karis.

Eestlastest sai 25. Simple Sessionil kõrgeima koha naiste BMX-is 13. lõpetanud Liis Lokk. Meestest oli parim 32. koha saanud rulataja Meelis Erm.