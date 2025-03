Simple Sessioni naiste BMX-i kulla võitis Pariisi olümpiahõbe

Kohtunikud hindasid Perris Benegase 13 võistleja seast võiduvääriliseks, sest ta suutis kaht erinevat BMX-distsipliini omavahel hästi ühendada ja oli loominguline nii tänavasõidu elementides kui ka pargi suurtel hüpetel. "Benegas näitas lahedaid trikke, suurepärast stiili ja sujuvat sõitu. Tema üleminekud tehnilistelt trikkidelt suurematele pargielementidele ja hüpetele olid muljetavaldavad," sõnas peakohtunik David Cleworth.

"Mulle väga meeldib see rada, selliseid võistlusi oleks rohkem vaja, kus pargi- ja street'i sõitjad saavad koos sõita, võistelda ja üleüldse aega veeta ning ei ole mingit vahetegemist," kommenteeris võistlust võitja. "Kõigile tuleb kasuks mõlemat distsipliini sõita."

Napilt jäi teisele kohale 15-aastane jaapanlanna Miharu Ozawa 84.25 punktiga, kes ühena vähestest sooritas ka backflip'i. Pronksi sai kaela Kim Lea Müller Saksamaalt (76.75), kes reedesel treeningul kukkus oma ratta katki ning pidi võistlusel sõitma kiiruga mugandatud treeneri rattaga.

Ainsa eestlasena oli võistlustules Liis Lokk, kes jäi 35.25 punktiga 13. kohale. Lokk hindas rada väga raskeks, kuid hindas kõrgelt võimalust sõita koos maailma tippudega, keda vaadates ta üles on kasvanud.

Britist kohtunik David Cleworthi sõnul oli naiste võistluse tase kõrge. "Ma pole ammu olnud võistlusel, kus on kõrvuti nii tugevad pargi- ja tänavasõitjad," tõdes ta. "Siin on palju erinevaid võimalusi, kuidas sõita, kust sõitu alustada ja milliseid elemente valida."

Pühapäeval selgitatakse samal areenil välja ka parim naine rulaspordis. Simple Session on olnud teerajaja naiste ekstreemspordi tutvustamisel ka varem, lisades naiste BMX-distsipliini oma programmi juba 2012. aastal. Kuid seni pole kunagi olnud mõlemad alad olnud esindatud samal aastal ja täismahus.

Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre sõnul on naissportlased teinud viimastel aastatel tohutu arenguhüppe nii oma taseme, kogukonna arendamise kui ka nähtavuse poolest. "Mul on ääretult hea meel, et Simple Sessioni veerandsajandal sünnipäeval saab kogu maailm Tallinnas näha nii naiste BMX-i kui ka rula parimaid sõitjaid. Tase on enneolematu, kohal on mitmed olümpiasangarid ja X-mängude staarid, keda ekstreemspordi publik teab ja jälgib," rääkis Kalmre.

Meeste rula ja BMX-i ning naiste rula finaalid toimuvad pühapäeval, 9. märtsil. Kell 12.30 selgitatakse välja parim naisrulataja, kell 14.30 algab meeste rulafinaal ning õhtu lõpetab kõrgeid lende ja uhkeid trikke tõotav meeste BMX-i finaal kell 18.