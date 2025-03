Simple Sessionil võitsid Winberg ja Brown

Meeste rula finaali jõudis 48 osalejaga kvalifikatsioonist 15 paremat. Kulla üle käis tihe heitlus ja kõigest 1,11-punktise eduga sai esikoha 18-aastane rootslane Hampus Winberg.

Seda noore jaapanlase Issei Sakurai ees, kolmanda koha sai võistluse veteran, oma kümnendal Simple Sessionil osalenud ning kuuenda medali teeninud rulastaar Danny Leon.

Winberg jõudis pjedestaalile ka kolm aastat tagasi, kuid siis selle teisele astmele. "Hea tunne nagu oli ka paar aastat tagasi, kui sain teise koha. See oli esimene suurem võistlus, kus jõudsin pjedestaalile. Kaks aastat tagasi jäin neljandaks, tore on taas pjedestaalil olla," lausus ta ERR-ile.

"Mulle meeldib siin, sest see toob kokku väga palju erinevaid rulatajaid. Ka neid, kes muidu võistlemisega nii palju ei tegele. Siin on hea atmosfäär ja inimesed, kes lihtsalt tahavad rulatada ja mõnusalt aega veeta."

Naiste rula võistlusel sai üheksa sportlase konkurentsis esikoha suurfavoriit, 16-aastane Sky Brown, kes võidutses Simple Sessionil ka kuus aastat tagasi.

Vahepealse ajaga on ta auhinnakappi lisandunud kaks olümpiapronksi, kui Tokyo mängudel sai Brownist kõige noorem OM-medali võitnud Suurbritannia sportlane. Ta oli siis kõigest 13-aastane.

"Simple Session on mulle väga eriline. See on esimene võistlus, mille võitsin ning üldse üks esimesi võistlus, kus osalesin. Olla lihtsalt Tallinnas, armsas Eesti linnas, on eriline," rõõmustas ta.

Et viimati toimus Simple Session pool aastat tagasi, jagus väljakutseid ka korraldajatele, kuid tulemusega ollakse rahul. Tulevikuunistus on viia meie suurim ekstreemspordifestival ka Eestist välja.

"Kõige suurem väljakutse on printeri võrku ühendamine igal üritusel. Aga kui tõsiselt rääkida, siis see oli üsna lühike. Olime oma sünnilinnas kultuuripealinna puhul ja ma tahtsin seda suvel teha. Ja tahtsime 25. juubeli teha traditsioonilisel talveajal. Korralduslikult oli see päris suur väljakutse, aga tundub, et saime hakkama."

"Eks me natuke unista ka kuskil mujal kui Eestis seda teha. Oleme sellega ka tegelenud. Oleme käinud Riias ja Helsingis mõned aastad tagasi. Näis, äkki saab ka kaugemal käidud."

Eestlastest sai 25. Simple Sessionil kõrgeima koha naiste BMX-is 13. lõpetanud Liis Lokk. Meestest oli parim 32. koha saanud rulataja Meelis Erm.