Simple Session avati parima triki võistlusega

Tagasi suurele areenile kolinud Simple Sessioni sünnipäev algas mõõduvõtmisega vanas Krulli remonditsehhis, meenutades viimaste aastate võistluste õhustikku Põhjala tehases ja Tartu Kammivabrikus.

"Tase tõusis siin kiirelt kohe väga kõrgele, sõitudes oli väga palju energiat ja tehnikat, müts maha kõigi ees," kommenteeris võistluse kohtunik Pat Duffy.

Rula kategoorias võitis kolmandat korda Simple Sessionil võistlev ameeriklane Aaron Homoki ehk Jaws trikiga back side 360 flip melon grab. Kõige kõrgema lennu võistluses, kus rulatajad pidid helisema panema 2,6 meetri kõrgusel asuva kellukese, jäid viiki Greyson Fletcher Ameerika Ühendriikidest ja Marcello Jimenez Tšiilist.

BMX-i kategoorias pälvis parima triki auhinna Sasha Cambon Prantsusmaalt, kes sooritas triki nimega abubaca jam tailwihip out – tehniliselt keerukas ja muljet avaldav trikk, mis nõuab erakordset tasakaalu, täpsust ja kiiret jalgade koordinatsiooni.

Maailma parimad rula- ja BMX-sõitjad näitasid oma parimat tehnikat muuhulgas ka Simple Sessioni ja Tallinna linna koostöös sündinud uuel, sõidetaval monumendil "Kelluke", mille eripäraks on erineva perforatsiooniga valmistatud metallist küljed, mis tekitavad rula ja BMX-iga sõites erisuguseid helisid.

Kevadel paigaldatakse monument Tallinna Vabaduse väljakule, rikastades linna avalikku ruumi ainulaadse spordi- ja kunstiprojektiga. "Vabaduse väljak omab rulatajate ja BMX-sõitjate seas tähtsat rolli, kuna asub südalinnas ja on kohtumispaik erinevate linnaosade noortele," sõnas monumendi üks disainereid ning Simple Sessioni rulasuuna juht Jarmo Kangro. "See on olnud ka mõnede meeldejäävamate Simple Sessioni ürituste toimumispaigaks, näiteks kui rulatajad ja ratturid hüppasid üle kaaslasi täis tünnisauna."

"Simple Session pole lihtsalt üks suur üritus, mis iga-aastaselt toob siia kokku tuhandeid selle ala fänne, vaid on inspiratsiooniks olnud tervele põlvkonnale inimestele," sõnas parima triki võistluse avanud Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski, kes tõi välja, et skulptuur pole kingituseks mitte ainult Simple Sessionile, vaid tervele kogukonnale. "See liigub ilusamate ilmade saabudes Vabaduse väljakule, et näidata ka avalikus ruumis seda, kuivõrd avatud hoiaku ja arusaamaga me ekstreemspordi suhtes oleme," lisas linnapea.

Monumendi disaini taga on Jarmo Kangro ja Toms Silins, teostuse eest vastutas Mindwork Ramps.

Simple Sessioni sünnipäevanädal jätkub reedel legendaarse rula ja BMX-i vahelise hokimänguga Vanalinna uisuväljakul ning kinos Sõprus esilinastub Converse'i Balti rulafilm "Baltic Way". Laupäeval on publik oodatud Unibet arenale rula ja BMX-i kvalifikatsioone ning naiste BMX-i finaale vaatama, suur finaalipäev on pühapäeval, 9. märtsil.