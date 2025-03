Lokk: et Sessionil näeks veel Eesti naisi, tuleb sellega tegeleda

Esmakordselt Simple Sessioni ajaloos on programmis nii naiste BMX kui ka rula võistlus. Eesti naiste lippu hoiab sel nädalavahetusel kõrgel 21-aastane BMX-rattur Liis Lokk, kes tegi kodusel suurimal ekstreemspordifestivalil debüüdi kaks aastat tagasi ja on ainus eestlanna, kes Simple Sessionile seni kutse saanud. 13 sportlase konkurentsis pidi ta finaalis küll leppima viimase kohaga, kuid üle pika aja sai Lokk ennast proovile panna kõrgetasemelises konkurentsis.

"Ütleks, et park oli ikkagi väga raske sõita, selles mõttes arvan, et võib rahule jääda. Tegin oma parima ja täna oli seis siis selline," sõnas Lokk. "Viimati võistlesin ma nende naistega septembris, praegu on olnud päris pikk paus, et täna oli ikkagi väga kõva närv sees tegelikult," tunnistas ta.

Esikoha sai esimest korda Simple Sessionil osalenud Pariisi olümpiamängude hõbemedalist, USA esindaja Perris Benegas. "Mulle nii meeldib! Simple Session on suurepärane üritus. Mul on suur au siin olla. See ei ole kindlasti mu viimane kord siin, loodetavasti saavad naised osaleda ka järgmisel aastal. Tallinn on imeline, tahan juba näha, mida sellel linnal on veel pakkuda," kinnitas ameeriklanna.

"Konkurents praktiliselt oligi kõige kõvem, mis olla sai," tõdes Lokk. "Perris tuli kohale ja ei olnud küsimustki, kes täna võidab." Millal näeb lisaks Liis Lokile Simple Sessionil veel mõnda eestlannat? "Sellega tulebki tegeleda. Me saime ise ka sellest aru, et kui mina ei sõida, siis järgmised kümme aastat ei sõida siin mitte ükski Eesti naine. Nüüd tuleb sellega midagi ette võtta," ütles ta.

Pühapäeval on ETV2 kanalil otseülekanded meeste BMX ja naiste rula finaalidest, lisaks sõidetakse Unibet Arenal ka meeste rula finaal.