Kivikas: isikliku rekordiga võiks poolfinaali murda küll

Tiitlivõistluste debütandina läheb sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustele 20-aastane Uku Renek Kronbergs, kes püstitas jaanuaris 800 meetri jooksus vägeva Eesti rekordi 1.46,84. Eesmärk on eeljooksust edasi murda.

"See täitsa oleneb, kas tuleb aja peale jooks või taktikaline jooks, kus esimene 400 sörgitakse ja viimane 300 hakatakse vajutama. Ma isegi ei oska öelda, kumb variant mulle rohkem mulle sobib. Järsku kuidagi on võimalik," ütles Kronbergs ERR-ile.

Kui mitmevõistlejad Johannes Erm ja Karel Tilga kindlustasid koondisekoha juba varem, siis kaks aastat tagasi seitsmevõistluses EM-i pronksi võitnud Risto Lillemets sai kinnituse alles nüüd.

"Selles mõttes on rankingusüsteem tore, et võib ka selliseid juhuseid olla, kus kvalifikatsioonivõistlus läheb aia taha, kuid eelnevalt on head tulemused all ja see aitab tiitlivõistlusele peale saada," rääkis Lillemets ERR-ile. "Tahaks öelda, et olen tiitlivõistluste mees. Olgu see seis nagu praegu on, mina olen üheksa päeva pärast stardiks valmis."

Sprintereid ja tõkkesprintereid on koondises kokku neli, nende seas ka tänavu 60 meetri jooksu isikliku rekordi 7,31-ni viinud Ann Marii Kivikas. "Olen ise vaadanud ja mõelnud, et kui alla 7,30 joosta, siis võiks täitsa poolfinaali murda küll," ütles sprinter. "Seal olekski kaks asja ühes, alla 7,30 ja sellega võiks kaasneda poolfinaali saamine."

Sise-EM toimub Apeldoornis 6.-9. märtsini. Kõiki võistluspäevi saab jälgida ERR-i kanalite vahendusel.