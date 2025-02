Tiitlivõistlusi ootav Johannes Erm: vorm on järjest paremaks läinud

Ermil on eelmisest hooajast ette näidata Euroopa meistrivõistluste kuldmedal kümnevõistluses ja sisemaailmameistrivõistluste pronksmedal seitsmevõistluses. Erm on enda sõnul sisehooaja esimese tiitlivõistluse eel heas vormis.

"Ma ei ütleks, et olen supervormis, aga olen väga rahul. Vorm on järjest paremaks läinud ja ootan võistlusi," rääkis Erm ERR-ile. "Sügise alguses natukene vältisin jooksmist. See oli suur kompromiss, aga pärast seda olen saanud kõike teha. "

Kas mõni ala vajab veel eraldi tuunimist? "Tahaks veel üle vaadata, kas hoojooksu sammud on õiges kohas. Kui vorm järjest paremaks läheb, siis peab alati sammu kaugemale tõstma. Eile panin trennis kaugushüpe sammu poolteist meetrit kaugemale kui näiteks kuu aega tagasi. See on märk paranevast vormist. Kiirus on tõusnud ja juures on ka võimsust. Hooaja tähtsad võistlused lähenevad, seda on näha," selgitas Erm.

Konkurentidele pole Erm tähelepanu pööranud. "Ma eelkõige võistlen ikkagi iseendaga. Ma ei vaata, kes hakkavad minu vastu võistlema. Küll ma näen seda."

Euroopa sisemeistrivõistlused toimuvad Hollandis Apledoornis 6.-9. märtsini. Kaks nädalat hiljem algab Hiinas Nanjingis sise-MM, kuhu Erm plaanib võistlema minna.

"Ma olen varem seitsmevõistlust teinud kahenädalase vahega. See ei tohiks väga raske olla. Kui ma suutsin eelmisel suvel teha kolmenädalase vahega kümnevõistlust, siis seekord ei tohiks probleem olla kahenädalase vahega seitsmevõistlust teha."