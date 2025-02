Risto Lillemets: ma olen tiitlivõistluste mees

Kaks aastat tagasi Istanbulis toimunud sise-EM-il seitsmevõistluses pronksmedali napsanud Lillemets pole tänavusel sisehooajal veel korralikku tulemust teinud, kuid on vaatamata sellele enesekindlalt meelestatud.

"Selles mõttes on rankingusüsteem tore, et võib ka selliseid juhuseid olla, kus kvalifikatsioonivõistlus läheb aia taha, kuid eelnevalt on head tulemused all ja see aitab tiitlivõistlusele peale saada," rääkis Lillemets ERR-ile. "Tahaks öelda, et olen tiitlivõistluste mees. Olgu see seis nagu see praegu on, mina olen üheksa päeva pärast stardiks valmis."

Julgustust pakub kaks aastat tagasi võidetud pronksmedal. "See on väga positiivne julgustus. Ma olen ühe korra sellise asjaga hakkama saanud, miks mitte uuesti? Mitmevõistluses on kõik võimalik. Tuleb lihtsalt ilusti lõpuni panna."

Kuidas iseloomustab Lillemets konkurentsi? "Ma arvan, et neid hullusid on seal peale [Sander] Skotheimi ja [Johannes] Ermi veel. Tuleb väga-väga kõva võistlus. Kindlasti saab põnev nädalavahetus olema ja tahaks ise ka sõna sekka öelda. See oleks tore."

Sarnasusi tunamulluse sise-EM-iga näeb Lillemets ka sellest, millises vormis ta hetkel on. "Vorm võiks alati parem olla. Ütleks, et üsna sarnane seis nagu oli kaks aastat tagasi enne Istanbuli – mitte kõige teravam vorm, aga võistlusteks see paranes ja seal oli juba täitsa arvestatav."

Sise-EM toimub Apeldoornis 6.-9. märtsini. Kõiki võistluspäevi saab jälgida ERR-i kanalite vahendusel.