Treier pärast kaotust: kui suvel kohtume, tuleb seda mängu meenutada

Kaspar Treier tegi aga ilmselt oma valiksarja parima esituse, kogudes 17 minutiga 14 punkti ja haarates neli lauapalli. Kokkuvõttes on aga kaotus ikkagi kaotus ja Eesti lõpetas H-grupi Leedu (5-1) järel teisena (4-2).

"Sellest on nüüd kaks päeva räägitud, et nad tulevad suure tuhhiga ja agressiivselt peale. Selleks me alguses kahjuks ei olnud valmis," lausus Treier pärast kohtumist ERR-ile.

"Mis nüüd teha? See on meie jaoks hea õppetund. Kui suvel uuesti kokku saame, siis tuleb seda mängu meeles pidada, et olla selliste vastaste jaoks rohkem valmis. Eurobasketil on neid palju vastas, kes mängivad sama agressiivselt, sama kiiresti ja nii edasi."

Kuigi mõlemal koondisel oli enne mängu finaalturniiri pilet olemas, siis leedulaste motivatsiooni lisas kindlasti asjaolu, et võõrsil olid nad Eestile kaotanud. Samuti oli koosseisus palju selliseid mängijad, kes tahtsid end treeneritele vägagi tõestada.

"Nad mängisid täiega. Viimane mäng meie vastu kaotasid ja ilmselt tahtsid natuke kohta kätte näidata," lausus Treier. "Põhitegijaid ei olnud. Neil mängijatel, kes tavaliselt koondises ei ole - neil on võimalus treenerile muljet avaldada ja nii edasi. Väga kõva mäng ja nad olid täna lihtsalt tublimad kui meie."

Kui valiksarja tervikuna vaadata, siis leiaks ehk parandamist kaugvisete protsent. "See on selline asi, et me veel ei kliki võistkonnana perfektselt. Meil on Heikoga [peatreener Heiko Rannula - ERR] uus süsteem. Palju asju ja vähe trenne, et seda lihvida," põhjendas Treier.

"Suvel on meil pikalt trenni teha koos ja üksteist veel rohkem tundma õppida ja nii edasi. Kui me need viskekohad paremini kätte mängime, siis küll need visked hakkavad sisse ka minema."

Euroopa meistrivõistluste finaalturniir peetakse 27. augustist 14. septembrini. Tõenäoliselt mängib Eesti Riias toimuvas alagrupis, kuid loos toimub 27. märtsil.