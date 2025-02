Südikalt võidelnud Eesti pidi Leedus kaotusega leppima

Eesti jäi mängu algusest Leedu tempo vastu hätta ning võõrustaja läks seitsme ja poole minutiga 12 punktiga juhtima. Eestlased suutsid veerandi lõpuks vahet veidi vähendada, aga teisel veerandil läksid leedulased hoogu ja alustasid korraliku viskekontserdiga.

Leedu tabas esimesel poolajal 14 kaugviskest kümme ning viskas väljakult 66,6-protsendilise täpsusega. Eesti tabas vastu üheksast kaugviskest kuus ning viskas väljakult 60-protsendiliselt, kuid võõrustaja agressiivsus ja mängutempo oli avapoolajal liiga suureks takistuseks. Riietusruumidesse mindi Leedu 60:43 eduseisul.

Eesti tuli aga pausilt tagasi täiesti teistsuguse hoiakuga ning suurepärase kaitsetöö abil pandi võõrustaja rünnak kinni. Joonas Riismaa survestas tagamängijaid, Hugo Toom ja Mikk Jurkatamm hiilgasid korvi all võimsate blokkidega. Eesti tegi kõigepealt 7:0 spurdi ning võitis kolmanda veerandi lausa 21:7, vähendades otsustavaks veerandiks vahe vaid kolmele punktile.

Neljandal veerandil sai aga eestlaste hoog rünnakul otsa ning Leedu teenis korduskohtumises kodupubliku ees revanši, alistades Eesti 82:75 (28:19, 32:24, 7:21, 15:11).

Leedu tabas mängu lõpuks 29 kaugviskest 12, Eesti viskas kaugviskejoone tagant peale 26 korda ning tabas 11 viset. Mängu lõpuks oli lauavõitlus Eesti kasuks 37:36, kuid avapoolajal jäädi kaheksaga alla. Suured käärid tulid aga kiirrünnakutel, kus Eesti tagamängijaid survestanud Leedu kogus 32 punkti ja Eesti vaid üheksa.

Üleplatsimees oli 19 punkti ja kaheksa lauapalli kogunud Leedu ääremees Gytis Radzevicius, Eimantas Bendzius tabas viis kaugviset ja panustas 17 punktiga. Maik-Kalev Kotsar viskas 16 punkti, haaras kuus lauapalli, jagas neli korvisöötu, pani kaks blokki ja tegi veel kaks vaheltlõiget. Kaspar Treier tabas neli kaugviset ja lisas 14 punkti.

Leedu tuli 11 punktiga H-grupis võitjaks, Eesti jäi kümne punktiga teiseks. Põhja-Makedoonia alistas viimasel mängupäeval Poola 88:74 ning pälvis grupis kaheksa punktiga kolmanda koha. Võõrustajana koheselt edasipääsu saanud Poola kogus seitse punkti.

Enne mängu:

Eesti korvpallikoondis on juba saanud hakkama suure saavutusega, kindlustades mäng enne grupiturniiri lõppu edasipääsu EM-finaalturniirile. Ees ootab aga tähtis vastasseis Leeduga, mis selgitab H-alagrupi võitja. Mõlemad koondised on seni võitnud neli kohtumist ja kaotanud ühe.

Eesti pidi tunnistama Poola paremust, aga Leedu kaotus pärineb eelmise aasta veebruarist, kui eestlased Unibet Arenas kuuepunktilise võidu teenisid. Leedus leiba teeniv Mihkel Kirves ütles korduskohtumise eel, et sealsed tahavad revanši. "Nad tulevad eelmise aasta veebruari eest tagasi tegema, tuleb kindlasti kõva mäng," sõnas ääremängija.

Leedu koondises ei ole ei Euroliiga ega NBA mehi ning ainult kolm mängijat mängivad välismaal. Ühtlasi jääb mäng Eestiga 35-aastase Mindaugas Kuzminskase koondisekarjääri viimaseks. Klubikorvpalli Kreekas mängiv Kuzminskas võitis 2013. ja 2015. aasta EM-il hõbeda ning oli toona koondise üks põhipanustajatest.

Eesti koondis ei saa abi USA-s viibivatelt mängijatelt, peamiselt NBA arenguliigas pallivalt Henri Drellilt, kuid koosseis on mitmekülgne ning mängib hästi kokku. Peatreener Heiko Rannula otsustas võrreldes Põhja-Makedoonia mänguga teha aga paar muudatust: platsi kõrvale jäävad Janari Jõesaar, Siim-Markus Post ja Kregor Hermet, viimane ei mänginud ka Põhja-Makedoonia vastu. Jõesaare ja Posti asemel pääsesid koosseisu Hugo Toom ning Joonas Riismaa.

Jõesaar oli mullu Leedu mängus 18 punkti vedav jõud, aga 13 punkti ja viis lauda kogunud Siim-Sander Vene ja 11 punkti ning 13 lauaga kaksikduubli teinud Maik-Kalev Kotsar on kenasti platsil olemas.

Mängujuht Kristian Kullamäe ütles, et jalga sirgeks veel lastud ei ole. "Nagu meil peatreener juba on öelnud - tahame seda gruppi võita," ütles Kullamäe ERR-ile. "Ja ma julgen öelda, et selle Leedu koosseisu vastu, mis neil on - miks mitte mängida võidu peale? Oleks ju vinge, kui Eesti rahvas saaks öelda, et Eesti korvpallikoondis võitis alagrupi."

Esmaspäeval lähevad H-alagrupis vastamisi veel Poola ja Põhja-Makedoonia, kuid Poola on ühe finaalturniiri võõrustajana juba edasipääsu saanud. Põhja-Makedoonia enam Eestile ja Leedule järele ei jõua.

EM-finaalturniir algab 27. augustil ja Eesti korvpalliliit on löönud korraldajatest käed Lätiga, et mängida finaalturniiri kohtumised Riias.