Kiili kokkuleppest lätlastega: tahame, et koondis saaks maksimaalse toetuse

Eesti korvpalliliit on käed löönud Lätiga, et Eesti korvpallikoondis saaks 27. augustil algavate Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri kohtumised pidada Riias.

Eesti korvpallikoondis tagas EM-pääsme reedel, kui alistas kodupubliku ees Põhja-Makedoonia tugeva teise poolaja toel 84:65. Juba on käed löödud ühe korraldajariigi Lätiga, et Eesti saaks oma alagrupimängud pidada kodule lähedal Riias; seal mängiti ka 2015. aasta EM-finaalturniiril.

"Arutasime seda lätlastega juba enne kui sai selgeks, et finaalturniirile jõuame," rääkis ERR-ile korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili. "See on ka loogiline samm: kuhu meie fännidel on kõige mugavam reisida, kus oleks kõige loogilisem fännibaasid üles ehitada. Meil on ka kogemus aastast 2015, kus kõik õnnestus. Rõhk on sõnal fännid, et me saaks pakkuda neile elamust ning meie meeskond saaks maksimaalse toetuse," lisas ta.

Kiili sõnul on järgmise sammuna vaja FIBA-ga sõlmida juriidiline leping, edasine selgub pärast 27. märtsil toimuvat alagruppide loosimist. "Sealt tulevad alles välja ajakavad, taustal on veel iga riigi televisioonid. veel on palju lahtiseid otsi. Järgmine-ülejärgmine nädal paneme koos lätlastega tuhatkond piletipaketti müüki, aga edasi toimub kõik pärast seda, kui on alagrupid loositud. Suured korvpalliriigid nagu Prantsusmaa olid isegi valmis Lätile maksma, et Läti neid oma alagruppi võtab, puhtalt selle loogikaga, et vältida reisimist, kuna Läti korraldab ka finaalturniiri," selgitas Kiili.

"Eesti-Läti mänguks oleme teinud eksklusiivse kokkuleppe, et Eestile kuulub 40 protsenti piletitest. Usun, et Eesti fänkond on kõige suurem, kes sinna tuleb - teistel mängudel paneme ikka saali täis. Loodan meie inimeste peale. Eesti sport januneb selliste turniiride ja võistluste järgi, eriti kui oma võistkond on mängus. Oleme suurte poiste mängus ja tahame selles mängus olla," lisas Kiili.