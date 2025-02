Kotsar: me ei tahtnud koju minna niimoodi, et Leedu kütab meile 30-punktilise sauna

Eesti jäi mängu alguses Leedu tempo vastu hätta ning riietusruumidesse mindi võõrustaja 60:43 juhtimisel. Pausilt tuldi tagasi täiesti teistsuguse hoiakuga, kuid viimasel veerandajal sai eestlaste hea hoog rünnakul otsa ja lõpuks võeti vastu seitsmepunktiline kaotus.

"Kahjuks esimene poolaeg läks nii nagu ta läks. Kaitses me ei saanud neid pidama, oleksime pidanud agressiivsemad olema ja otsuseid kindlamalt vastu võtma. Positiivne on see, et suutsime teisel poolajal vastupanu näidata ja nad 22 punkti peal hoida," võttis kohtumise kokku Maik-Kalev Kotsar.

"Eks me keegi ei tahtnud siit koju minna niimoodi, et Leedu kütab meile 30-punktilise sauna. Müts maha kõigi poiste ees ja ka fännide ees, kes siia tulid. Meie fännid olid valjud kogu mängu vältel. Isegi siis, kui jäime suurde kaotusseisu. Poisid ei andnud alla, vaid võitlesid edasi," lisas 16 punktiga Eesti parimaks korvikütiks kerkinud tsenter.

Mille võrra peab koondis EM-finaalturniiril kõvem olema? "Ma arvan, et peame lihtsalt natukene kindlamad, otsustusvõimelisemad ja agressiivsemad olema. Eks loomulikult suvel saab natukene rohkem kokkumängimist harjutada. Liikumisi õppida ja teineteist palliplatsil paremini tundma õppida. Kõike on vaja natukene arendada."

EM-finaalturniir algab 27. augustil ja Eesti korvpalliliit on löönud korraldajatest käed Lätiga, et mängida finaalturniiri kohtumised Riias.